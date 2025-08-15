«У Трампа є всі карти в руках». Чого в Україні очікують від зустрічі Путіна і Трампа

Президент США Дональд Трамп запевнив лідерів ЄС та президента України Володимира Зеленського, що не обговорюватиме територіальні питання під час зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці. Трамп зазначив, що зустрічається з Путіним із метою досягнення припинення вогню в Україні. За його словами, він сподівається використати п’ятничну зустріч для організації «швидкої другої зустрічі» із Зеленським. «Є дуже велика ймовірність, що у нас буде друга зустріч, яка буде продуктивнішою за першу», – наголосив Трамп.

Про те, чого в Україні очікують від зустрічі Путіна і Трампа, телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю Голосу Америки, поговорив з Єгором Чернєвим, головою української делегації в Парламентській асамблеї НАТО, заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони.

– Гарантії безпеки для України – ключове питання. Чи може Дональд Трамп надати їх, виключаючи вступ України до НАТО?

Підписання Будапештського меморандуму-2 нас точно не влаштує

– Абсолютно так [може], було б бажання і готовність. Питання – у якому форматі будуть надані такі гарантії. Тому що підписання Будапештського меморандуму-2 нас точно не влаштує, коли щось пообіцяли, але не виконали. Тобто це мають бути конкретні й чіткі гарантії того, що станеться у випадку, якщо Росія знову нападе. Це мають бути дії.

– А які це можуть бути дії?

– Звісно, нам хотілося б мати гарантії рівня п’ятої статті договору НАТО Ця стаття передбачає, що збройний напад на одну чи кілька країн-членів НАТО розглядатиметься як напад на весь альянс. Не просто надання зброї чи фінансової допомоги, а фактично вступ у війну на боці України.

У Трампа є всі карти в руках. І є можливості, щоб надати гарантії Україні

Наскільки реальні такі гарантії? Поки, мабуть, рано говорити. Ми бачимо, що, на жаль, «коаліція охочих» уже перетворюється на «коаліцію неохочих». Деякі європейські країни вже заявляють, що не готові надсилати свої війська на територію України. Але у Трампа є всі, як він любить казати, карти в руках. І є можливості, щоб надати такі гарантії Україні.

Якщо подивитися на гарантії, які мають інші країни від Сполучених Штатів, то вони не розголошуються. Як правило, це туман, який спеціально створюється, щоб противник, який планує напад на країну, що має гарантії США, не знав, із чим він може зіткнутися. Це може бути пряме зіткнення зі Сполученими Штатами, або ж надання далекобійної зброї, яка завдасть дуже болісних ударів Російській Федерації. Тому навіть якщо такі гарантії будуть підписані, я не впевнений, що їх озвучать до останньої коми.

– Але Путін знатиме про них, адже він їх підписуватиме?

– Путін не підписуватиме гарантії для України. Ці гарантії надають Сполучені Штати для України, а не Путін для США чи України. Те, чого хоче Путін, – це гарантії невступу України до НАТО. Але зараз це нереалізовно. Якщо говорити про юридичні гарантії, то для цього потрібно, щоб усі 32 країни проголосували за те, що вони ніколи не приймуть Україну в НАТО, що, на мою думку, неможливо. Або ж потрібно внести зміни до Конституції України, відмовившись від євроатлантичної інтеграції та закріпивши позаблоковий статус. І такої можливості я також не бачу, адже на сьогодні у Верховній Раді немає 300 голосів за зміни до Конституції.

– Ви бачите ознаки того, що Володимир Путін раптом готовий до припинення вогню?

– Ми таких ознак не фіксуємо. Ми бачимо, що плани не змінилися. Вони продовжують тиснути на фронті, формувати нові дивізії, розширювати виробництво озброєнь. Ця інформація у нас є від наших спецслужб.

Однак ми не знаємо, що привіз Віткофф на зустріч у Москві Путіну, після чого той погодився і на зустріч із Трампом, і на обговорення завершення цієї війни. Можливо, було озвучено сценарії, за яких тиск на Росію буде настільки посилено, що вона не зможе далі вести цю війну, і тому він намагається знайти якийсь компроміс. Мені здається, він буде намагатися тягнути час, розповідаючи, що готується до завершення війни. Наскільки йому вдасться переконати в цьому Трампа – побачимо вже у п’ятницю.

– Газета The Times пише, що Москва і Вашингтон обговорювали для України модель Західного берега. Тобто певний військово-економічний контроль Росії над окупованими територіями, але без юридичної анексії. Наскільки вам це здається правдоподібним?

– Чесно кажучи, я не бачу такої моделі. Якщо ми говоримо про Запорізьку і Херсонську області та, можливо, виведення звідти військ РФ і надання коридору для Криму, то суто гіпотетично цей коридор мають контролювати західні союзники, щоб не було зіткнень і провокацій з боку Російської Федерації.