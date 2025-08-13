«Не продавайте Україну!». У Празі вийшли на мовчазний протест до посольства США

Напередодні саміту Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці 15 серпня, в межах якого президенти РФ і США обговорюватимуть питання врегулювання російсько-української війни, активісти у Празі вийшли до американського посольства на акцію під назвою «Мюнхен 1938, Аляска 2025? Не продавайте Україну!».

Як розповіли організатори, протест є реакцією на «побоювання щодо можливого політичного тиску з метою досягнення поступок через російську агресію».

«Нам здається, що зараз на Алясці може відбутися те ж, що відбулося у Мюнхені у 1938 році, коли здали Чехословаччину... Ми добре розуміємо, як це відчувається, коли про вас говорять без вас», – каже співорганізаторка акції, активістка ініціативи «Голос України» Юлія Левкова.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, подія біля американського диппредставництва у чеській столиці пройшла у форматі мовчазного протесту – без промов. Кілька десятків учасників вийшли із банерами, на які нанесли гасла «Нема Нобелівської премії миру за умиротворення зла», «Не продавайте Україну», «Це не дипломатія, а знову 1938 рік».

Протестувальники закликали не повторювати помилок «Мюнхенської угоди» 1938 року, а межах якої очільники британського і французького урядів Невілл Чемберлен і Едуар Даладьє погодилися передати Судетську область Чехословаччини під контроль нацистської Німеччини, яку очолював Адольф Гітлер. За оцінками багатьох істориків, саме ця територіальна поступка, про яку Велика Британія і Франція домовились із Німеччиною та Італією без консультацій із Чехословаччиною, проклала шлях до початку Другої світової війни.

«Путін дійсно схожий на Гітлера, і ми всі повинні усвідомити серйозність ситуації. Ми хочемо максимально підтримати майбутнє та безпеку України і Європи, тому що нинішня ситуація є дуже небезпечною», – каже Юлія Левкова.

Акція у Празі відбулася в межах міжнародної ініціативи Міжнародного центру української перемоги. Подібні акції із закликом відстояти територіальну цілісність України пройшли у Гельсінкі, а також заплановані в Осло, Сіднеї, Мюнхені й Анкориджі на Алясці.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не є поступкою Росії.

Рубіо зауважив, що Трамп вже мав кілька телефонним розмов з Путіним – «і нічого з цього не вийшло», тому президенту США потрібно побачити його віч-на-віч.

Сам Трамп назвав зустріч із Путіним на Алясці «попередньою» і припустив, що потім відбудеться його спільна зустріч з президентами України та Росії. Він також сказав, що скаже Путіну «завершити війну».

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.

