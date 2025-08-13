Доступність посилання

«Не продавайте Україну!». У Празі вийшли на мовчазний протест до посольства США

Мовчазний протест перед посольством США, Прага, Чехія, 13 серпня 2025 року
Мовчазний протест перед посольством США, Прага, Чехія, 13 серпня 2025 року

Напередодні саміту Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці 15 серпня, в межах якого президенти РФ і США обговорюватимуть питання врегулювання російсько-української війни, активісти у Празі вийшли до американського посольства на акцію під назвою «Мюнхен 1938, Аляска 2025? Не продавайте Україну!».

Як розповіли організатори, протест є реакцією на «побоювання щодо можливого політичного тиску з метою досягнення поступок через російську агресію».

«Нам здається, що зараз на Алясці може відбутися те ж, що відбулося у Мюнхені у 1938 році, коли здали Чехословаччину... Ми добре розуміємо, як це відчувається, коли про вас говорять без вас», – каже співорганізаторка акції, активістка ініціативи «Голос України» Юлія Левкова.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, подія біля американського диппредставництва у чеській столиці пройшла у форматі мовчазного протесту – без промов. Кілька десятків учасників вийшли із банерами, на які нанесли гасла «Нема Нобелівської премії миру за умиротворення зла», «Не продавайте Україну», «Це не дипломатія, а знову 1938 рік».

Протестувальники закликали не повторювати помилок «Мюнхенської угоди» 1938 року, а межах якої очільники британського і французького урядів Невілл Чемберлен і Едуар Даладьє погодилися передати Судетську область Чехословаччини під контроль нацистської Німеччини, яку очолював Адольф Гітлер. За оцінками багатьох істориків, саме ця територіальна поступка, про яку Велика Британія і Франція домовились із Німеччиною та Італією без консультацій із Чехословаччиною, проклала шлях до початку Другої світової війни.

«Путін дійсно схожий на Гітлера, і ми всі повинні усвідомити серйозність ситуації. Ми хочемо максимально підтримати майбутнє та безпеку України і Європи, тому що нинішня ситуація є дуже небезпечною», – каже Юлія Левкова.

Акція у Празі відбулася в межах міжнародної ініціативи Міжнародного центру української перемоги. Подібні акції із закликом відстояти територіальну цілісність України пройшли у Гельсінкі, а також заплановані в Осло, Сіднеї, Мюнхені й Анкориджі на Алясці.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не є поступкою Росії.

Рубіо зауважив, що Трамп вже мав кілька телефонним розмов з Путіним – «і нічого з цього не вийшло», тому президенту США потрібно побачити його віч-на-віч.

Сам Трамп назвав зустріч із Путіним на Алясці «попередньою» і припустив, що потім відбудеться його спільна зустріч з президентами України та Росії. Він також сказав, що скаже Путіну «завершити війну».

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.

