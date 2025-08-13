«Це такий шок»: про що говорить Аляска перед зустріччю Трампа і Путіна

«Це такий шок – як це Путін, воєнний злочинець (підозрюваний у воєнному злочині МКС – ред.), приїжджає до Америки. Як можна розмовляти з людиною, яка не хоче закінчення війни? Як українка я вважаю, що тут немає про що розмовляти, тут треба тиснути і тиснути на цю людину і на цю країну», – каже Ольга Король, яка родом із Дніпра.

Ольга, як і понад тисяча українців, знайшла прихисток на Алясці. Вона оселилася у найбільшому місті штату – Анкориджі. Саме тут 15 серпня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої обговорюватимуть завершення війни проти України.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» поспілкувався з українськими біженцями на Алясці про те, як вони та місцеві сприйняли цю новину, чого очікують від зустрічі та чому планують виходити на мітинги.

«Ми маємо велику надію на цю зустріч»

Олена Демченко – із селища Зарічне на Дніпропетровщині. Через два тижні після початку широкомасштабного вторгнення вона разом із двома дітьми виїхала потягом до Польщі. Там, каже, прожила пів року, але не змогла знайти роботу, тож написала у соцмережі, що хоче переїхати до США.

На її допис відгукнулася представниця організації «Новий шанс», яка з перших днів великої війни допомагає українським воєнним мігрантам із переїздом, гуманітарною допомогою та оформленням документів. У коментарі Радіо Свобода в організації повідомили, що близько 1300 вимушених переселенців з України знайшли прихисток на Алясці. А загалом у штаті – понад 740 тисяч жителів.

Олена була однією з перших українців, які прибули до штату за програмою «Єднання заради України» (U4U).

«Єднання заради України» (U4U). Що це за програма? Це – одна з основних програм, за якою українські воєнні мігранти могли потрапити до країни та отримати «гуманітарний пароль», заручившись перед виїздом підтримкою американців (спонсорів), готових надати допомогу. За інформацією Міністерства внутрішньої безпеки США, станом на березень 2024 року в межах цієї програми до держави прибуло понад 187 тисяч українців. У лютому 2025-го Штати призупинили розгляд поданих імміграційних заяв за низкою програм, зокрема «Єднання заради України». У Міністерстві внутрішньої безпеки пояснили це необхідністю додаткових перевірок, щоб запобігти шахрайству та загрозам національної безпеки. Розгляд заяв поновили 9 червня після рішення американського суду, про що повідомила міграційна адвокатка, почесний консул України у Філадельфії Ірина Мазур.

«Нам написали: «Ми вас чекаємо на Алясці». І це був великий сюрприз. Усе, що я знала про Аляску, – це гори, ведмеді, багато снігу. Та реальність виявилася зовсім іншою: це дуже гарне місце, яке нагадує мені Закарпаття. Всі дуже привітні, нам тут дуже подобається».

Сім’я оселилася в містечку Ігл-Рівер, що за трохи більше ніж 20 кілометрів від Анкориджа – найбільшого міста штату. Тут діти Олени ходять до школи, а сама вона працює в магазині. Розповідає: і українці, і місцеві обговорюють анонсовану на 15 серпня зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбудеться в Анкориджі.

«Ми маємо велику надію на цю зустріч, віримо, що це може якось гарно вплинути, що нарешті війна закінчиться. І трохи сумно, що там не буде Зеленського – спочатку ми думали, що наш президент теж приїде. Але все ж віримо, що ця зустріч пройде добре для України.

І ще хочу відзначити, що ми бачимо дуже велику підтримку тут для нашої країни. Кожного разу, коли ми збирали кошти, це було неодноразово, американці дуже підтримували. Я працюю в магазині, до мене сьогодні підійшли четверо людей і сказали: «Так, ти – українка. У п’ятницю – зустріч. Що ти думаєш про це? І знайте, що ми з вами, все буде добре, ми за Україну».

У Білому домі пояснили, що президента України Володимира Зеленського не запросили взяти участь у двосторонній зустрічі, бо Путін «попросив про зустріч з Трампом».

«Аляска – центр світу»

Катерина Клименченко зустріла повномасштабне вторгнення у Сумах. Переїхати до Аляски вона вирішила через сім місяців великої війни за тією ж програмою U4U.

«Так склалося, що на Алясці знайшлася сім’я, яку ми ніколи не знали і не бачили до цього, але яка вирішила нас прийняти. Тому їхала я в нікуди, не знаючи жодної людини. Ця сім’я – американці, вони не народилися на Алясці, а переїхали сюди з інших штатів. Ця сімейна пара стала для нас рідною. Ми їх називаємо алясканськими мамою і татом, досі спілкуємося, підтримуємо дуже-дуже тісні зв’язки з ними».

Біженка про реакцію місцевих на зустріч Трампа і Путіна (відео) No media source currently available 0:00 0:01:31 0:00

Катерина живе в Анкориджі. Тут у неї народилася друга донька, а старша пішла до школи. За її словами, місто не лише обговорює майбутню зустріч Трампа і Путіна, але й готується до візиту лідерів країн.

«Багато хто не дуже задоволений приїздом президента Російської Федерації, оскільки дуже багато злочинів 17 березня 2023 року Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалене у зв’язку з імовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконну депортацію дітей.



46 президент США Джо Байден заявив, що видача МКС ордера на арешт Володимира Путіна за звинуваченнями у воєнному злочині є «виправданою». Цей крок «є дуже сильною позицією», зазначив Байден.Президент України Володимир Зеленський наголосив, що з ордеру на арешт Путіна почнеться «історична відповідальність». «Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині», – зауважив він.Тим часом представники російської влади висловили обурення рішенням МКС, зазначаючи, що Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе.



У лютому 2025-го президент США Дональд Трамп запровадив санкції щодо Міжнародного кримінального суду за «переслідування Сполучених Штатів та їхніх союзників». було зроблено цією персоною. Розмовляють, що про Аляску тепер всі говорять, що Аляска – центр світу і всім стало цікаво через цю подію. Навіть зі шкільного округу надійшов лист сьогодні, дітей зазвичай автобусами возять до школи і зі школи, що можливі ускладнення на дорогах, ніхто не знає, чи будуть перекривати дороги, чи ні. Тому люди готуються».

Чому Аляска приймає саміт пояснював губернатор штату Майк Данліві. За словами чиновника, Аляска є «найважливішим стратегічним місцем у світі», яке розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі й Тихим океаном на півдні.

«Всього дві милі відділяють Росію від Аляски, тому жодне інше місце не відіграє більш важливої ролі у нашій національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці», – написав губернатор у мережі X.

Чому саме штат Аляска стане місцем зустрічі двох лідерів, Катерина має власну версію.

«Мабуть, тому що територіально це зручно – для обох сторін політ не надто довгий, швидше за все. А чому так? Ні для кого не секрет, що і Аляска колись належала до Росії також. Тому дуже багато розмов, думок у всіх людей, вони різні».

«Немає про що розмовляти, треба тиснути»

Початок великої війни Ольга Король зустріла з родиною у Дніпрі. Згодом разом із чоловіком і трьома неповнолітніми дітьми вона виїхала до Німеччини. А з квітня 2023-го також живе в Анкориджі.

Двоє доньок і син Ольги ходять до школи, а подружжя працює. Ольга близько року навчалася, щоб отримати ліцензію майстра зачісок, візажу, і нині орендує робоче місце у салоні краси.

Біженка зізнається, що, як і для багатьох інших, новина про зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці стала для неї несподіванкою.

«Багато людей не знають взагалі, чого очікувати. Це такий шок – як це Путін, воєнний злочинець Володимир Путін наразі є підозрюваним у воєнному злочині, фактично приїжджає до Америки. Це просто нонсенс, особливо для нас, українців. Як можна розмовляти із людиною, яка не хоче закінчення війни? Він (президент РФ – ред.) введе абсолютно антигуманну, жорстоку політику щодо України. Як українка я вважаю, що тут немає про що розмовляти, тут треба тиснути і тиснути на цю людину і на цю країну».

За словами Ольги, вона планує брати участь у мітингах на підтримку України та проти візиту російського президента Володимира Путіна, які відбудуться у місті, де вона живе 14 та 15 серпня. Оголошення про заходи у соціальних мережах оприлюднила громадська організація Stand Up Alaska, яка відстоює соціальну, житлову, економічну та расову справедливість у штаті, а також підсилює голоси тих, кого недостатньо представляють.

Протести триватимуть два дні

«Президент Росії Володимир Путін – воєнний злочинець, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд, був запрошений на Аляску режимом Трампа для «розділення» України. Це відбувається у нас під носом, і нашим союзникам навіть не запропонували місця за столом переговорів. Ми виступаємо проти несправедливості, яка роками руйнує досягнення громади.

Протести триватимуть два дні, щоб усі охочі змогли долучитися – з урахуванням різних робочих графіків членів, обмежень мобільності для того, щоб закріпити меседж: Аляска підтримує Україну, попри заяви наших обраних чиновників. Народ не вітає проявів ненависті чи насильства в будь-якій формі», – зазначила у коментарі Радіо Свобода директорка з комунікацій Stand Up Alaska Люсьєн Даєр.

Ольга, беручи участь в акціях, прагне донести свою думку: територія України неподільна і думка українців має бути почута.

Українка про рекацію на саміт на Алясці (відео) No media source currently available 0:00 0:01:56 0:00

«Хочеться нагадати Трампу і його адміністрації про те, що Україна – це постраждала сторона, по-перше. Що з думкою України, треба рахуватися. Не можна віддавати території агресору, тому що це провокує ще більшу агресію, ще більше захоплення території і відповідно ще більше загострення конфлікту, масштабування війни. Тому я думаю, що це на це треба наголошувати.

Хочеться, щоб закінчилася війна, звичайно, щоб був мир. І щоб дотисли світове керівництво Росію, щоб ця країна не могла більше нікого атакувати і не могла більше бути агресором».