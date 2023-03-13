МКС незабаром може відкрити справи проти Росії через війну в Україні – медіа

Міжнародний кримінальний суд МКС, що базується в Гаазі, найближчим часом відкриє дві кримінальні справи за звинуваченнями у воєнних злочинах у зв’язку з вторгненням Росії в Україну, а також видасть ордери на арешт кількох осіб, які, ймовірно, причетні до цих злочинів. Такі повідомлення оприлюднили агентство та видання New York Times з посиланням на анонімних посадовців.

Офіційно про це рішення наразі не оголошено.

Якщо справи дійсно будуть відкриті, це буде перший випадок, коли МКС – через понад рік після початку повномасштабної війни – прийме до провадження справи про ймовірні злочини російських військових в Україні.

Як повідомляє New York Times, звинувачення будуть висунуті за двома пунктами – про цілеспрямовану руйнацію цивільної інфраструктури України та про переміщення дітей з території України до Росії, яке Київ вважає насильницьким, вбачаючи у ньому ознаки геноциду.

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Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан нещодавно відвідав Україну для вивчення обставин російських ракетних ударів та атак дронів на об’єкти енергетики та інфраструктури. Як повідомляє Reuters, жертвами обстрілів стали сотні цивільних, а від пошкодження мереж енерго- та водопостачання постраждали мільйони жителів України.

Росія заявляє про легітимність ударів, які мають послабити супротивника. Але влада України називає ці удари засобом залякування мирного населення.

Женевські конвенції та додаткові протоколи до них зобов’язують воюючі сторони розрізняти цивільні об’єкти та військові цілі. Міжнародне право забороняє напади на цивільні об’єкти.

Підставою для ще одного звинувачення, ймовірно, стануть повідомлення про те, що Росія вивозила дітей та підлітків з окупованих районів України до російських так званих таборів перевиховання. Йдеться про дитячі табори, в яких українським дітям, крім іншого, розповідають російську версію подій в Україні намагаються прищепити російську ідентичність.

Відомі й випадки усиновлення українських дітей громадянами Росії: зокрема, про всиновлення 15-річного підлітка з Маріуполя заявила Володимиру Путіну та російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у понеділок опублікувала доповідь про становище українських дітей, які залишилися без опіки батьків. На думку правозахисників, діти з українських дитячих будинків зазнають серйозних психологічних травм у результаті війни. Багато хто має батьків, але позбавлений можливості бачитися з ними. Частина дітей зазнала насильницького вивезення до Росії або перебуває під загрозою такого вивезення.

Залишається незрозумілим, кому саме суд планує висунути звинувачення в кожній справі. Деякі джерела New York Times заявили про можливість висунення звинувачень президенту Росії Путіну. Видання зазначає, що сама перспектива судового процесу залишається невисокою – МКС не може розглядати справи заочно, а Росія не визнає юрисдикцію суду та в принципі не видає своїх громадян за кордон.

До юрисдикції Міжнародного кримінального суду входить розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та акти геноциду на території України, яка б із воюючих сторін їх не скоювала. Україна та низка країн обговорюють і можливість створення інших механізмів для притягнення російських офіційних осіб та військовослужбовців до відповідальності.