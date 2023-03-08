Крім зернової угоди, Зеленський обговорює з Ґутеррішем викрадення Росією дітей з України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем 8 березня.

«Дуже важливо, що саме в Києві ми говоримо про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН – тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі», – заявив він, оприлюднивши відео зустрічі.

Під час публічної частини зустрічі Зеленський подякував Ґутеррішу за діалог і підтримку України.

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«Ми сьогодні зацікавлені, щоб не було голоду в світі, і наша спільна політика про те, щоб продовжити коридор Зернової ініціативи. Так само піднімали питання щодо пролонгації цієї ініціативи, деталі, як ми можемо ще допомагати світу й розширити цю ініціативу. Не вистачило часу, зараз на загальному колі обговоримо питання депортації дітей. Це дійсно гаряче питання. Я хотів би, аби деталі цього питання пояснила наша сторона», – сказав він.

Президент також зазначив, що сторони обговорили останні кроки щодо обміну полоненими.

Це третій візит генерального секретаря Антоніу Ґутерріша до Києва після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.