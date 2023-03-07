ЄС запровадив санкції проти російських військових та силовиків за насильство над жінками в Україні та Росії

Перед Міжнародним жіночим днем Євросоюз запровадив санкції проти громадян та офіційних осіб шести держав, звинувачених у систематичному насильстві над жінками та порушенні їхніх прав. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

У списку санкцій перебувають четверо росіян. Двоє з них – генерал-майор Микола Кузнєцов та полковник Раміль Ібатуллін. У документі зазначено, що обидва військові причетні до актів сексуалізованого насильства щодо українського населення.

Ще двоє росіян у списку санкцій – поліцейські Олександр Федорінов та Іван Рябов – причетні до тортур антивоєнних активісток у відділку МВС «Братєєво» в Москві.

«Ми глибоко стурбовані повідомленнями про те, що російські збройні сили використовують сексуалізоване насильство проти жінок і дітей в Україні як знаряддя війни. Ці дії є воєнними злочинами, і винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми продовжуватимемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб змусити Росію заплатити за ці злочини», – йдеться у заяві Єврокомісії.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали зʼявлятися повідомлення про сексуалізоване насильство з боку російських військових. Через рік активних бойових дій влада України зафіксувала сотні випадків насильства, скоєного щодо жінок, чоловіків, дітей та ЛГБТ-персон.

У грудні 2022 року Генпрокуратура України встановила 154 факти сексуального насильства над українцями з боку військовослужбовців РФ. Злочини сексуального характеру було скоєно на українських територіях, які були окуповані російськими військами.

У липні 2022 року спецпредставник ООН з питань сексуального насильства за умов конфлікту Праміла Паттен повідомила про 124 зафіксовані випадки сексуального насильства в Україні. За її словами, наявні дані – лише верхівка айсберга і не відбивають масштабів сексуального насильства за умов війни Росії проти України.