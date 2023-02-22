Наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до воєнних злочинів у Бучі – генпрокурор

Наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до воєнних злочинів у Бучі під час окупації Київської області російською армією, повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Американським конгресменам під час відвідин міста він розповів, що під час окупації російська армія скоїла в Бучанському районі понад 9 000 воєнних злочинів, більш ніж 1 700 цивільних осіб загинули, із них близько 700 – у Бучі.

«Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя «русского мира» та режиму РФ, який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права», – сказав Костін.

За його словами, наразі триває робота щодо притягнення до відповідальності всіх причетних.

За офіційними даними української влади, численних журналістських розслідувань, а також міжнародних організацій, таких як ООН та ОБСЄ, у Бучі за часів російської окупації у лютому-березні загинули сотні цивільних жителів, є задокументовані випадки загибелі жителів міста від рук російських військових. Москва це заперечує.