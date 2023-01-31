Росія: в Ермітажі хакери вивели на табло повідомлення про Бучу

У російському Санкт-Петербурзі, в державному музеї Ермітаж, хакери вивели на електронних табло інформацію про події, що сталися під час російської окупації Бучі ни Київщині, повідомляє видання «Фонтанка».

За інформацією видання, інцидент стався 29 січня. Після того, як злом було виявлено, співробітники служби безпеки Ермітажу вимкнули екрани. За попередніми даними, табло було зламане дистанційно. Яку саме інформацію демонстрували на екранах, не уточнюється.

25 січня у телевізійному ефірі у Бєлгородській області Росії, а також у Краснодарському краї, окупованому Криму транслювався відеозвернення президента України Володимира Зеленського. За словами очевидців, промова з’явилася на екранах замість звичайної програми російських телеканалів, наприклад, СТС і ТНТ. Російська влада пояснила це зломом.

За офіційними даними української влади, численних журналістських розслідувань, а також міжнародних організацій, таких як ООН та ОБСЄ, у Бучі за часів російської окупації у лютому-березні загинули сотні цивільних жителів, є задокументовані випадки загибелі жителів міста від рук російських військових. Москва це заперечує.