ООН задокументувала 441 вбивство мирних жителів північної України – звіт

Верховна комісія ООН з прав людини опублікувала звіт про 441 вбивство мирних жителів у Київській, Чернігівській та Сумській областях України. Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк заявив, що у звіті детально описано вбивства мирних жителів за те, що вони просто «рубали дрова та купували продукти» в регіонах, раніше окупованих російськими військами після вторгнення в Україну 24 лютого.

Тюрк нещодавно повернувся з чотириденного візиту до української столиці.

«Ми працюємо над підтвердженням звинувачень у інших убивствах у цих регіонах, а також у частинах Харківської та Херсонської областей, які нещодавно були відвойовані українськими силами», — сказав він у заяві, вказавши, що кількість може зростати й далі.

«Є вагомі ознаки того, що позасудові страти, задокументовані у звіті, є воєнним злочином [умисного] вбивства», – додав він.

У своїй заяві Тюрк перерахував рівні допомоги, необхідні для українського народу, в тому числі сказав про 17,7 мільйона людей, які потребують гуманітарної допомоги, і 9,3 мільйона, які потребують продовольчої допомоги та допомоги засобами існування.

Згідно з його заявою, третина населення була змушена покинути свої домівки, як 7,89 мільйона втекли з країни, а 6,5 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами.

Тюрк також сказав, що провів частину свого візиту в бомбосховищі в понеділок, 5 грудня, коли Росія провела чергову хвилю ракетних атак. Він також побував у містах Буча та Ізюм.

Тюрк відзначив вплив, який спричинять напади Росії на критичну інфраструктуру на український народ. «Я боюся, що попереду на Україну чекає довга, похмура зима. Наслідки війни для здійснення прав людини для людей у країні вже були руйнівними, і прогноз дуже тривожний», – сказав він.

Росія змушена була відвести свої війська з Київської, Чернігівської та Сумської областей України в квітні 2022 року. Після цього вдалося зібрати численні свідчення про воєнні злочини окупаційних сил.