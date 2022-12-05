Обстріл Запоріжжя: російські війська завдали удару по промисловій інфраструктурі – Старух

Російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю вночі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух 5 грудня.

«Ворог продовжує тероризувати жителів обласного центру. Вночі завдано ракетні удари по промисловій інфраструктурі міста», – повідомив Старух.

За його даними, люди не постраждали. Рятувальні роботи тривають.

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Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів. Зокрема, 27 листопада черговий ракетний удар спричинив пожежу на агропідприємстві.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.