Війська РФ вночі завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя – ОВА

Російські війська вночі завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, виникла пожежа на агропідприємстві, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Цієї ночі російські нелюди знову нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю. Що ж, тварини вдарили по тваринах. Проте, на щастя, люди не постраждали», – написав він у телеграмі.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів. Російські військові завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя ввечері 24 листопада, внаслідок чого пошкоджена будівля лікарні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.