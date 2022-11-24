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На околицях Запоріжжя пролунали вибухи – Куртєв

Рятувальники розбирають завали на місці російського ракетного удару по Запоріжжю, 6 листопада 2022 року

На околицях Запоріжжя пролунали вибухи, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«За попередньою інформацією, прильотів у місті не зафіксовано. Деталі уточнюються», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомили про звуки вибухів в Запоріжжі.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів. Ввечері 18 листопада російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого був пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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