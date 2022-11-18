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ОВА: через ракетний удар по Запоріжжю пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури

«На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом»

Російські війська ввечері 18 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом», – додав він, не уточнивши, що це за об’єкт.

Російські війська вночі 17 листопада завдали ракетного удару по житлових будинках у Вільнянську, розташований за 18 км від обласного центру – Запоріжжя. Було зруйновано двоповерховий житловий будинок, в якому проживали чотири родини, загинули дев’ятеро людей.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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