ОВА: через ракетний удар по Запоріжжю пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури

Російські війська ввечері 18 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом», – додав він, не уточнивши, що це за об’єкт.

Російські війська вночі 17 листопада завдали ракетного удару по житлових будинках у Вільнянську, розташований за 18 км від обласного центру – Запоріжжя. Було зруйновано двоповерховий житловий будинок, в якому проживали чотири родини, загинули дев’ятеро людей.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.