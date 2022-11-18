Ракетний удар по Вільнянську: кількість жертв зросла

Кількість жертв ракетного удар військ РФ по Вільнянську зросла до дев'яти, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Станом на ранок виявлено ще двох загиблих. Отже, від ракет російських терористів, які вчора обстріляли житлові будинки, вже виявлено дев'ятьох загиблих», – написав він у телеграмі.

За його словами, аварійно-рятувальні роботи тривають.

Російські війська вночі 17 листопада завдали ракетного удару по житлових будинках у Вільнянську, було зруйновано двоповерховий житловий будинок, , в якому проживали 4 родини.

Вільнянськ розташований за 18 км від обласного центру – Запоріжжя.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.