Війська РФ вдарили по житловому будинку у Вільнянську, загинули 4 людини – Запорізька ОВА

Російські війська вночі завдали удару по місту Вільнянськ Запорізької області, загинули чотири людини, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

«Екстрені служби проводять аварійно-рятувальні роботи у м.Вільнянськ, де внаслідок нічного ракетного удару зруйновано двоповерховий житловий будинок. На даний час під завалами знайдено 4 загиблих, їх особисті дані встановлюються», – написав він у телеграмі.

За даними Старуха, під уламками будинку, в якому проживали 4 родини, ще можуть перебувати люди.



Вільнянськ розташований за 18 км від обласного центру – Запоріжжя.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.