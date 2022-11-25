«Ракети вдарили поряд із лікарнею» – ОВА про вечірній обстріл передмістя Запоріжжя

Російські військові завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя ввечері 24 листопада, внаслідок чого є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон», – написав він у телеграмі.

Раніше про черговий обстріл Запоріжжя повідомляв секретар міської ради Анатолій Куртєв, але подробиць він не наводив.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів. Ввечері 18 листопада російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого був пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.