Зеленський анонсував «додаткові рішення» щодо збереження зв’язку після російських ударів

На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглядали, поміж іншого, питання енергетики та зв’язку, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 24 листопада.

«Питання енергетики та зв’язку проаналізували дуже детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців», – сказав він.

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За словами Зеленського, системі зв’язку приділяється «окрема увага».

«Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок… Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного. Тому це фундаментальне питання. І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх», – додав президент.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через удари зникло електро- і водопостачання.