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Зеленський анонсував «додаткові рішення» щодо збереження зв’язку після російських ударів

За словами Зеленського, системі зв’язку приділяється «окрема увага»

На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглядали, поміж іншого, питання енергетики та зв’язку, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 24 листопада.

«Питання енергетики та зв’язку проаналізували дуже детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців», – сказав він.

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За словами Зеленського, системі зв’язку приділяється «окрема увага».

«Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок… Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного. Тому це фундаментальне питання. І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх», – додав президент.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через удари зникло електро- і водопостачання.

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