«ТЕЦ та котельні заміновані». Як у Херсоні живуть без електрики, води та опалення?

Як живе Херсон без електрики, води й опалення? Як херсонці облаштовують свій побут і чи збираються евакуюватися на зиму? Коли у місті може бути відновлена комунальна інфраструктура, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Звільнений Херсон вже кілька тижнів перебуває без електрики, водопостачання та опалення. Російські військові, за попередніми даними, завдали збитків енергетичній інфраструктурі міста на 1,5-2 млрд грн, повідомили 17 вересня у компанії «Херсонобленерго». Операційний директор підприємства «ВС Енерджі Інтернешнл Україна», яке управляє «Херсонобленерго», Володимир Гетманов зазначив, що до 24 лютого Херсон живили три магістральні лінії електропередачі. Усі вони зараз зруйновані. За прогнозами операційного директора, ймовірно, електропостачання у звільненому Херсоні відновиться протягом двох-трьох тижнів, але терміни ремонту можуть змінюватися, оскільки ситуація досі непрогнозована.

зазначив, що до 24 лютого Херсон живили три магістральні лінії електропередачі. Усі вони зараз зруйновані. За прогнозами операційного директора, ймовірно, електропостачання у звільненому Херсоні відновиться протягом двох-трьох тижнів, але терміни ремонту можуть змінюватися, оскільки ситуація досі непрогнозована. У Херсоні запрацювали 12 пунктів видачі гуманітарної допомоги , повідомила 18 листопада начальниця військової адміністрації міста Галина Лугова . За її словами, до Херсону продовжує надходити допомога з усіх куточків України та світу від різних установ, організацій та волонтерів. Робота в районах міста у цьому напрямку ведеться через голів ОСББ.

, повідомила 18 листопада начальниця військової адміністрації міста . За її словами, до Херсону продовжує надходити допомога з усіх куточків України та світу від різних установ, організацій та волонтерів. Робота в районах міста у цьому напрямку ведеться через голів ОСББ. Миколаївську, Одеську та Дніпропетровську області влада визначила як ті регіони, які допомагатимуть звільненій частині Херсонщини забезпечити населення всім необхідним, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, ці регіони доставляють до Херсонщини їжу, воду, медикаменти, паливо, генератори, будівельну, пожежну техніку, а також «швидкі» та автобуси.

Коли відновлять електропостачання?

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що за позитивного сценарію електропостачання в Херсоні може з'явитися за кілька днів.

При позитивних прогнозах, ми матимемо світло за декілька днів, якщо песимістично – це 2 тижні

«Я вважаю, що гуманітарна ситуація була спеціально спланована російськими загарбниками, окупантами, щоб найбільше зруйнувати життя херсонців, жителів Херсонської області. Ситуація з електрикою трохи гірша, але є шляхи вирішення. При позитивних прогнозах, ми матимемо світло за декілька днів, якщо песимістично – це 2 тижні», – запевнив посадовець.



Загалом до Херсону повертаються всі необхідні служби, каже Самойленко.



«Частково відновлена робота мобільних операторів, працюють банки, заклади поштові. Є багато установ, які функціонували у віддаленому режимі. Казначейство херсонське працювало в іншому обласному центрі та здійснювало свою роботу в повному обсязі. Те саме стосується Пенсійного фонду, управління праці й інше. Зараз повертається і митниця, і податкова інспекція, служби, які здійснювали санітарні заходи. Тому щодня у нас хтось відновлює свою роботу. Ми намагаємося на сайті військової адміністрації, через мегафони донести цю інформацію до населення», – повідомив голова облради.

Без масової евакуації

Віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що херсонці можуть безплатно евакуюватися з міста на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.

У повідомленні сказано, що – з урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою – уряд пропонує евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західної України. В цих регіонах буде забезпечено безплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка, зазначила Верещук. Також буде надане консультування щодо оформлення довідки ВПО та відповідні грошові виплати від держави та міжнародних організацій.

Голова Херсонської обласної ради Самойленко зазначив, що жителі Херсону наразі не повертаються масово до міста.

Масової евакуації не існує. Тим паче, що вже курсує поїзд «Херсон-Київ». Вже здійснюються регулярні перевезення автобусами. Ажіотажу немає

«Люди, які виїжджали раніше, під час окупації, сьогодні повертаються для того, щоб оглянути своє майно, а можливо здійснити евакуацію родичів. Масової евакуації не існує. Тим паче, що вже курсує потяг «Херсон-Київ». Вже здійснюються регулярні перевезення автобусами. Ажіотажу немає. Люди розуміють, чують владу про те, що зараз треба утриматися від таких швидких рухів», – зауважив посадовець.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що в питанні евакуації херсонців бракує чіткого механізму як це зробити та немає докладної інформації про умови перебування у місці евакуації.

У коментарі «Новинам Приазов'я» депутат розповів, що евакуаційні автобуси відправляються також із Берислава.

«Бачив інформацію, що з Берислава організовується безкоштовний транспорт. Є автобуси, які організовані до Кривого Рогу та Запоріжжя. Але як надалі розміщати людей, в тому числі допомагати їм з тимчасовим помешканням і фінансово, поки що офіційної інформації я не бачив», – зазначив Хлань.

За його словами, гуманітарна ситуація в Херсоні залишається складною.

«Все залежить від енергопостачання, яке поки що відсутнє в Херсоні. Але гуманітарна допомога прибуває з різних куточків нашої країни, в тому числі велика кількість дизельних, бензинових генераторів допомагає локально розв’язувати якісь проблеми з підзарядками електронних пристроїв, телефонів. Такі пункти розгортаються по всьому Херсону, щоб люди могли прийти, зігрітися, тому що немає тепла», – повідомив депутат.

Політик розповів, що у Херсоні поступово відновлюється і медична сфера.

Відновлюється робота медичних закладів, як і всього іншого

«Медики залишилися, зараз на сайті військової адміністрації є перелік лікарень, які працюють, і є телефони, куди можуть звертатися люди за отриманням швидкої допомоги, медичної допомоги. Наразі відновлюється робота медичних закладів, як і всього іншого», – сказав Хлань.

Він додав, що у Херсоні вже організували підвіз питної та технічної води, втім, подекуди люди досі беруть її із Дніпра.

Що розповідають херсонці про свій побут?

«Новини Приазовʼя» поспілкувалися з жителями міста та запитали, як їм вдається зараз організовувати свій побут.

За питною доводиться ходити, стояти в чергах і купувати

«Мені до Дніпра дуже далеко йти. Якісь запаси води були, ми готувалися до цього. Я набирала воду скрізь, де тільки можна було. Так що технічна є, а от за питною доводиться ходити, стояти в чергах і купувати. Дуже холодно. Я обігріваюся, у мене ще котик є. Мені доводиться гріти велику каструлю води, і там, де у мене спить кіт, я разом із ним лягаю. Світла немає. Зазвичай я лягала спати о першій годині ночі. А зараз о 15-й годині вже темно, до 20-ї я ще потиняюся, послухаю новини, та о 20:00 вже спати разом з котом», – розповіла жителька Херсона Тетяна.



«Ми стійко це переживаємо. Колись воно буде, головне – що до нас повернувся український прапор, Україна. Ми потерпимо, нічого страшного. В нас є газ, тому ми готуємо їжу на газу. Пляшку з водою нагріли, в ноги поклали та нормально. Є генератори в декого, то люди гуртуються, збирають телефони, павербанки, щоб зарядити. Їздимо набирати воду, для господарських потреб з Дніпра беремо, а так є деінде помпи, питну воду набираємо», – каже ще одна жителька міста Ольга.

Херсонці, в домівках яких немає газу, готують їжу на багатті чи мангалі.



«Щодня готуємо на багатті. Газу немає, доводиться отак готувати, а що робити? Треба якось виходити з ситуації. Їсти хочеться. Але головне, що Херсон – це Україна!» – наголосив один зі співрозмовників.

«Місто має депресивний вигляд»

Голова одного з ОСББ Херсона Віктор Тоцький розповів, що Херсон зараз має депресивний вигляд, але містяни налаштовані оптимістично.

В багатьох районах міста руйнування є, на жаль, але люди сповнені оптимізмом

«Дуже все виглядає депресивно. Так, маршрутки їздять, машини їздять, кожен ходить по своїх справах. В центрі є руйнування, в багатьох районах міста руйнування є, на жаль, але люди сповнені оптимізмом. Це стосовно того, що ми нарешті їздимо вільним містом. До того було враження, що їздив німецьким гетто – ці блокпости з ненависними, м’яко кажучи, обличчями. Тобто зараз цього всього немає та люди радіють, коли бачать військових Збройних сил України», – запевнив чоловік.

За його словами, жителі Херсону намагаються адаптуватися до умов, які склалися у місті.

«У нас немає зараз світла, немає води, відповідно, але люди постійно ходять на помпи десь, качають в приватному секторі, в кого є свердловини, водоканал підвозить. Воду люди носять постійно. Постійно займаються пошуком, де зарядити свої гаджети, щоб зв'язатися з рідними, павербанки, щоб було освітлення якось ввечері вдома», – розповів Тоцький.

«Опалення немає, це дуже погано, але в багатьох, де є газ, або, наприклад, в приватному секторі, де є дрова, де є можливість, якимось альтернативними джерелами користуватись, щоб обігріти свою оселю, то люди використовують будь-які методи зараз», – каже голова ОСББ.

«Зимувати буде важко»

Співзасновник громадської організації «Південна стратегія розвитку», заступник голови Херсонської райради Станіслав Трошин зазначив, що деякі об'єкти енергетичної інфраструктури зараз будуються з нуля.

Знищені всі потужні трансформатори. У Херсоні немає електроенергії і не буде ще довго

«Армія РФ, відступаючи, вирішила перетворити Херсон та його передмістя на середньовіччя. Були знищені всі потужні трансформатори. У Херсоні немає електроенергії та не буде ще довго. Зараз українська влада робить все можливе для того, щоб якомога швидше приєднати херсонські електромережі до Миколаївських і Криворізьких. Відповідно, дати мешканцям Херсону та Берислава електроенергію, але це дуже складний процес», – каже Трошин.

Водночас він повідомив, що низка ТЕЦ і котелень потребують розмінування.

Армія РФ, виходячи з Херсону, замінувала все, що можна. В деяких будівлях знаходять 30-50 мін

«Про подачу тепла говорити теж не можна. Тому що армія РФ, виходячи з Херсону, замінувала все, що можна. В деяких будівлях знаходять 30-50 мін. При чому є такі міни, які можна ліквідувати тільки методом підриву. А що залишається від того приміщення, де вона була, думаю, зрозуміло. Безпека людей понад усе та поки розмінування не буде проведене, на жаль, багато з комунальних послуг херсонці не зможуть отримувати», – зазначив заступник голови райради.

Він додав, що деякі житлові масиви у Херсоні зруйновані вщент.

«У жахливому стані Кіндійка й Антонівка, які розташовані з двох сторін Антонівського мосту. Тому що при штурмі Антонівського мосту та при відході росіяни робили все, щоб знищити будь-яку територію навколо. На превеликий жаль, житловий масив навколо Антонівського мосту зруйнований», – повідомив Трошин.

Трошин вважає, що перезимувати в Херсоні буде дуже важко.

«Верещук підтвердила, що буде організована безкоштовна евакуація до Кривого Рогу, Миколаєва, Одеси. З метою подальшого переїзду у західні та центральні області. Механізм ще не оголошений. Всі чекають на офіційне роз'яснення цього механізму. Особливо ті, хто зміг поїхати, але були змушені залишити літніх батьків у Херсоні, де немає ні опалення, ні світла. Я думаю, що багато людей будуть змушені прислухатися до цього механізму», – зазначив політик.

Херсон повернувся під контроль України 11 листопада Міністерство оборони України повідомило, що до міста заходять ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії, повідомили у Міноборони. Того ж дня у центрі міста підняли український прапор.

український прапор. 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також Служба безпеки України та Національна поліція.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 14 листопада заявив, що Херсон – «територія Росії».