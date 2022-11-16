«Армія РФ продовжує відступати». Коли ЗСУ звільнять лівобережну Херсонщину?

Якою є військова та гуманітарна ситуація на лівобережній частині Херсонщини? Чи мають російські військові достатньо ресурсів, аби втриматися в цьому регіоні? Наскільки швидко Збройні сили України можуть звільнити лівобережну Херсонщину та від чого це залежить, з'ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

На лівобережній частині Херсонщини російські військові продовжують вивозити людей sз населених пунктів, повідомив 13 листопада речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров . За його словами, окупанти у цьому регіоні проводять фортифікаційне облаштування оборонних рубежів.

13 листопада речник оперативного командування «Південь» . За його словами, окупанти у цьому регіоні проводять фортифікаційне облаштування оборонних рубежів. За даними українських військових, російська армія обстрілює позиції Сил оборони України та звільнені населені пункти Херсонської й Миколаївської областей із реактивних систем залпового вогню та артилерії різних калібрів.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк 15 листопада повідомила, що логістика російської армії на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ . За її словами, російські військові залишають облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра та відсуваються вглиб на 15-20 км, щоб убезпечитися від обстрілів ЗСУ.

Нова Каховка: «кількість окупантів зменшилася»

Мер Нової Каховки Херсонської області Володимир Коваленко у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що російські військові ще перебувають у місті, але більшість угруповання вже відійшла на 10-15 км.

Але останні день-два ворога в місті залишилося не так багато, є патрульні, представники Росгвардії, а більшість відійшла кілометрів на 10-15 у глибину від Дніпра

«Права сторона звільнена, а ліва – це територія, яку ворог готував до оборонних дій: окопи, бліндажі. Але останні день-два ворога в місті залишилося не так багато, є патрульні, представники Росгвардії, а більшість відійшла кілометрів на 10-15 у глибину від Дніпра. На території наших населених пунктів – Обривка, Маслівка, Райське, Чернянка – там теж окопи. Але по місту їх стало значно менше», – повідомив мер.



Він зазначив, що російські окупаційні сили продовжують пропонувати жителям Нової Каховки залишити місто.



«Ще пропонують людям виїжджати, але здебільшого таке враження, що ті, хто хотів – виїхали, а ті, хто змушений, наробивши недобрих справ, – ті вже давним-давно втекли. Ну, а решта населення очікує, що буде далі. Чи буде, чи не буде наступ (ЗСУ – ред.). Ми всі очікуємо! Ми тепер по-білому заздримо, радіючи за Херсон і за праву сторону Херсонщини. Сподіваємося, що і Нова Каховка, і Каховка, і Таврійськ, і все лівобережжя буде звільнене», – поділився Коваленко.



Мер Нової Каховки розповів, що в місті зараз поки нема проблем з електро-, водо- та газопостачанням, а також із продуктами.



«Є окремі райони постраждалі. І ЗСУ чітко працюють по тих об’єктах, де ворог компактно проживає. Продукти, по-перше, люди запасалися, розуміючи, що як будуть звільняти місто, будуть йти бої. З іншого боку ще працює хлібозавод, є можливість продукти купити. Як сказала мені жителька одного села, ціни захмарні. Ліки є в аптеці, правда дуже мало», – повідомив посадовець.

У місті повивішували оголошення, що виплата пенсії російськими рублями припиняється

Коваленко додав, що у місті зараз зазвичай розрахунки ведуться в українській гривні.



«Ще декілька днів тому мені повідомляли, що у місті повивішували (оголошення – ред.), що виплата пенсії російськими рублями припиняється. Він (російський рубль – ред.) і так особливо не ходив. Окупант намагався нав’язати, щоб рубль розширив свої повноваження, але гривня брала гору. А сьогодні тим більше», – запевнив мер.

Скадовськ: «прибули нові військові»

Мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів «Новинам Приазовʼя», що, за його інформацією, місцеві жителі очікують звільнення міста найближчим часом. Гуманітарна ситуація в Скадовську у задовільному стані, стверджує він.



«Електрика та газ є, зв’язок майже завжди є, не всюди, але працює банківська система, мається на увазі, можна розрахуватися карткою. Тому з цим питань складних немає. Є продукти, люди мають змогу придбати», – повідомив Яковлєв.

Отримували повідомлення про додатковий приїзд російських військових Це, я так розумію, була з Херсона якась частина, можливо ще з якихось інших міст

Він зазначив, що у Скадовську перебуває велика кількість російських військових.



«Останній тиждень ми отримували повідомлення про додатковий приїзд військових (російських – ред.). Це, я так розумію, була з Херсона якась частина, можливо ще з якихось інших міст, складно сказати. Додатково ми отримуємо повідомлення про захоплення житла, це продовжується і сьогодні. Вони особливо нічого не розповідають, окрім своїх наративів, що «ми тут назавжди» та «ми брати», а поводяться як завжди зухвало», – розповів мер Скадовська.

​Горностаївка: «дуже багато вибухів»

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що 12 листопада російські військові з мінометів обстріляли приватний сектор населеного пункту Горностаївка Херсонської області, жителі якого відмовилися від так званої евакуації. Внаслідок цього обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів.



Жителька Горностаївки Ілона Копилова, яка зараз живе у Києві, розповіла «Новинам Приазов'я», що їй відомо про цей обстріл зі слів очевидців.

Постраждали адміністративні будівлі, лікарні та декілька житлових будинків. Зняло дах, комусь влучило в авто

«Це було вночі з п'ятниці на суботу, за словами людей, які там знаходяться, приблизно з третьої ночі до ранку. Дуже багато було вибухів.. Чи «Гради», чи щось таке, важка техніка, не автомати. І постраждали адміністративні будівлі, лікарні та декілька житлових будинків. Зняло дах, комусь влучило в авто», – повідомила переселенка.



Також жінка переповіла, як поводять себе російські військові у Горностаївці.



«Спочатку вони нікого не чіпали, а просто були присутніми. Потім були історії від людей, що вони (російські військові – ред.) влаштовують собі вечірки, забирають чужі будинки, починають там жити. Були випадки, вони робили обшуки, шукали спочатку військових, потім у когось шукали зброю, шукали якісь воєнні бази на території колгоспу, якого вже немає 50 років. І були такі ситуації, коли вони викрадали людей. Мого знайомого викрали з дому за те, що він колись служив за контрактом. Його забрали в підвал і протримали там близько 40 днів», – згадала жінка.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.



Жителька Горностаївки зазначила, що у селищі час від часу бувають збої з електро- та водопостачанням.



«З приводу електроенергії – вона пропадає. Не можу сказати, що прямо місяцями немає, але там на декілька днів відключають. За газ не можу нічого сказати, бо в нашому селі не було централізованого газопостачання. Просто в кожної людини була газова плита з балоном. З водою перебої, бо вона залежить від світла», – додала Копилова.

«За сценарієм правого берега»

Політолог із Херсона Володимир Молчанов розповів, що на лівому березі Херсонщини російські окупаційні сили проводили більш масове вивезення місцевих жителів, ніж на правому.

«Виселення велося під приводом евакуації з 15-кілометрової зони вздовж берега (Дніпра – ред.). Але такого масового, загального, тотального виселення не сталося. Навіть з тих будинків, які вони використовували як опорні пункти, є повідомлення, що не всіх звідти вигнали. Більш-менш масова депортація саме сталася з лівого берега, на відміну від правого. Тобто на правому березі примусових виселень, крім ув'язнених, дітей з інтернатів та пацієнтів геріатричних закладів, не було», – зауважив експерт.



За його словами, з лівобережної Херсонщини вже виїжджають деякі російські військові формування, а також ті, хто співпрацював з окупантами.



«Кілька днів тому вони оголосили про евакуацію взагалі державних установ, тобто своїх окупантських адміністрацій і почали активно вивозити колаборантів, їх родини практично вивезли. Так само звідти вийшла Росгвардія», – розповів Молчанов.

Повторюється сценарій правого берега, Росгвардії та ФСБ, здається, там вже нема. Хоча є воєнні патрулі

«Тобто повторюється сценарій правого берега, Росгвардії та ФСБ, здається, там вже нема. Хоча є воєнні патрулі. Складалося враження, що була побудована міцна оборона, вони самі «вкинули» інформацію про три лінії оборони, які вони начебто побудували. Хоча практика показує, що є лише одна лінія оборони, саме перша вздовж берега», – запевнив політолог.



Молчанов зазначив, що українські військові продовжують обстрілювати позиції російської армії на лівобережній частині Херсонської області.



«З правого берега ведуться постійні обстріли російських позицій, складів на цих опорних пунктах, які вони займають. Можемо констатувати, що задача мінімум, яка була виконана, – Україна зробила собі лівобережні плацдарми», – каже Молчанов.



За даними політолога, російські окупаційні сили проводять навчальний процес у школах на території 13-ти громад Херсонської області. Зокрема, йдеться про Лазуренську, Скадовську громади, а також ті, які розташовані на території колишніх Каланчацького, Чаплинського, Іванівського, Нижньосірогозького та Генічеського районів. Також там проводять тренування нещодавно мобілізованих російських військових.



«Проводять біля сіл навчання, вони позаймали передусім публічні споруди: сільради, клуби, школи. Невідомо, чи всі школи, чи тільки ті, в яких навчання немає, бо 65 шкіл – це 45% від тих, що були у цих громадах», – сказав Молчанов.

«Не почуваються у безпеці»

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що російські військові добре підготували лінії оборони на лівому березі Дніпра. Втім, вони не почуваються там у безпеці.

Зі швидкою висадкою десанту було знищено фактично і засоби радіоелектронної боротьби ворога, і радіоелектронної розвідки. Тобто розчищено небо для того, щоб контролювати

«Вони розташовують свою артилерію, свої позиції, але водночас ми не дозволяємо їм облаштуватися, наприклад, в районі Олешок, це велике скупчення якраз сил противника. Ми бачили, що з вчорашнього вечора було завдано досить потужних ударів артилерійських, також наші підрозділи вступали в бій», – зазначив експерт.

«Отже, окупант не почувається безпечно саме на тій території. Тут можу привести в приклад і Кінбурнську косу, де зі швидкою висадкою десанту було знищено фактично і засоби радіоелектронної боротьби ворога, і радіоелектронної розвідки. Тобто розчищено небо для того, щоб контролювати», – розповів Кузан.



Експерт розповів, які, за його даними, підрозділи російської армії перебувають на лівобережній частині Херсонщини.



«Тут ті самі угрупування: мотопіхотні підрозділи, десантно-штурмові, морська піхта – все це знаходиться на лівому березі. І, звісно, окрім того, щоб укріплювати цей берег Дніпра, росіяни, очевидно, хвилюються через можливу нашу атаку на запорізькому напрямку.

Мелітополь вони зараз вже перетворюють на укріплену базу. Там постійно будуються укріплені райони та сам цей запорізький напрямок, очевидно, окупанти розглядають як пріоритетний. І там буде підсилення», – каже Кузан.

Російській армії зараз потрібна «будь-яка» перемога, наголошує Кузан.

Не виключено, що штурмові підрозділи будуть застосовувати на донецькому напрямку, щоб там досягти хоч якихось цілей.

«Зараз панує в російському суспільстві та російській армії така деморалізація у зв'язку з визначною нашою перемогою та їхньою ганебною поразкою. І тепер вони будуть пробувати більш розгорнути ті можливі напрямки, де здобувають перемогу, де можуть показати хоч якісь результати.

Тому не виключено, що штурмові підрозділи будуть застосовувати на донецькому напрямку, щоб там досягти хоч якихось цілей. Не можна виключати новопавлівський напрямок, це починаючи від Волновахи до Маріуполя», – пояснив експерт.



Для того, щоб звільнити лівобережну частину Херсонської та Запорізьку області, Збройним силам України потрібно отримати більшу кількість необхідної для цих завдань зброї, зазначив експерт. За його словами, у російського угруповання поки є ресурси, щоб утриматися в цьому регіоні.



«Вони накопичуються та це правобережне угруповання, яке виведене на лівий берег, – звісно, що вони зможуть стати в оборону та підсилити конкретно ті напрямки. Сили у них є», – зазначає Кузан.

Тому ЗСУ важливо взяти під вогневий контроль шляхи постачання, зазначив він.

«Тобто Армянськ, Перекоп, я маю на увазі з Криму, звідки забезпечується з півдня їхнє угруповання. І зі сходу – Волноваха, Маріуполь, це якраз залізничний шлях, автошляхи, якими йде постачання угруповання зі сходу. І якщо ми припинимо це постачання, ми будемо поступово виснажувати південне угруповання окупаційних військ, ми тоді зможемо витиснути їх і звідси. Все це займе час, такі операції робляться не швидко», – підкреслив Кузан.

Херсон повернувся під контроль України 11 листопада Міністерство оборони України повідомило, що до міста заходять ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії, повідомили у Міноборони. Того ж дня у центрі міста підняли український прапор .

України 11 листопада Міністерство оборони України повідомило, що до міста заходять ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії, повідомили у Міноборони. Того ж дня у центрі міста . 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також Служба безпеки України та Національна поліція.

законні обласна та міська військові адміністрації, а також Служба безпеки України та Національна поліція. 14 листопада до звільненого Херсона приїхав президент України Володимир Зеленський . Він подякував ЗСУ і привітав херсонців.

. Він подякував ЗСУ і привітав херсонців. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 14 листопада не захотів коментувати приїзд Зеленського у Херсон, але заявив, що це місто – «територія Росії».