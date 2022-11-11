У центрі Херсона підняли український прапор – Хлань

У центрі Херсона сили опору підняли український прапор, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на брифінгу 11 листопада на тлі повідомлень про те, що українські військові увійшли до обласного центру, який залишили російські війська.

Військове командування офіційно про звільнення міста ще не оголошувало. Однак у соцмережах вже публікують фото і відео українських військових на вулицях міста, зокрема у мікрорайоні Шуменський.

«Так, дійсно у центрі Херсона біля будівлі обласної державної адміністрації хлопці, наш рух опору вже вивісили прапор, так само рух опору знімав триколорні ганчірки (російські прапори – ред.)... Зараз на фінальній стадії – деокупація правого берега Херсонщини, міста Херсона. Ще багато роботи, звісно, по зачистці, розмінуванню міста», – сказав Хлань.

«Значна частина рашистів не змогла перетнути Дніпро. Вони перевдягаються, викидають свою військову форму, у цивільній формі намагаються ховатися, вони здебільшого буду ще готувати якісь провокації по місту Херсону… Але головне, що вже основні сили рашистів викинуті, знищені і якась частина перейшла на лівий берег Дніпра», – наголосив він.

Хлань також підтвердив інформацію про те, що Антонівський міст підірвали, відступаючи, російські війська.

За повідомленнями і відео у соцмережах, жителі Херсона вийшли на вулиці з українськими прапорами.

Про бої в Херсоні не повідомляють.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових було виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон, вранці 11 листопада.

Про відступ на правий берег командувач російського угруповання російський генерал Сергій Суровікін оголосив два дні тому.

Надходять також повідомлення, що українські військові без бою займають інші населені пункти Херсонської області на правому березі Дніпра. Місцеві жителі знімають плакати із текстом «Росія тут назавжди».

Російські війська зайняли Херсон та більшу частину Херсонської області у перші дні після повномасштабного вторгнення в Україну, в лютому та березні.

У вересні Росія оголосила про анексію (фактичне приєднання) територій області, що не визнали переважна більшість країн ООН та Україна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 11 листопада заявив, що Росія, як і раніше, вважає Херсонську область України своєю територією.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону.

Натомість він навів дані щодо контрнаступу ЗСУ в регіоні – з 1 жовтня українські підрозділи просунулися до 36,5 кілометрів в глибину оборони російської армії, звільнивши 41 населений пункт, або 1 381 квадратний кілометр.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) у звіті, оприлюдненому в ніч на 11 листопада, заявив, що «Україна тримає ініціативу і готується до великої перемоги в Херсоні... Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України».