Генштаб не може «ні спростувати, ні підтвердити» виведення військ РФ із Херсону

Генеральний штаб Збройних сил України не може ані спростувати, ані підтвердити виведення російських військ з Херсону, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

«Ймовірний вихід із Херсону – результат наших активних дій. Безпосередньо на Херсонському напрямку сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та системи забезпечення противника. Порушили його управління військами. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі. Але наразі ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ із Хесону», – повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Наразі ЗСУ, за його словами, продовжують ведення активних дій на Херсонщині і Миколаївщині.

9 листопада командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився. Суровікін поскаржився на труднощі в постачанні російських сил на правому березі Дніпра.

На думку британської розвідки, «здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по маршрутах постачання Росії».