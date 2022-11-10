«Снігурівка – під контролем України»: військові показали відео, але офіційних заяв ще немає

Місто Снігурівка на Миколаївщині повернулося під контроль України – про це йдеться у відео, оприлюдненому у соцмережах 10 листопада (зокрема військовим журналістом Андрієм Цаплієнком і Telegram-каналом Оперативний ЗСУ).

«Сьогодні було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону», – зазначають у ньому українські військові.

На те, що ЗСУ звільнили Снігурівку, натякнув у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Водночас офіційних заяв про це від військово-політичного керівництва країни наразі не було.

4 листопада ЗСУ знищили два російські склади з боєприпасам поблизу Снігурівки, розташованої на Херсонському напрямку.

9 листопада командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився. Суровікін поскаржився на труднощі в постачанні російських сил на правому березі Дніпра.

На думку британської розвідки, «здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по маршрутах постачання Росії».