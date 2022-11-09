Російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра

Командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився з цією пропозицією і наказав розпочати відведення військ за річку Дніпро.

У доповіді Шойгу по російському телебаченні Суровікін поскаржився на труднощі в постачанні російських сил на правому березі Дніпра. Він також припустив, що частина військ буде задіяна на інших напрямках. За словами Суровікіна, по Дніпру збудовано оборону.

Ще до виступу Суровікіна почали надходити повідомлення про наступ українських військ у районі Снігурівки Миколаївської області, на північ від Херсона. Повідомлялося, що російські військові підірвали на правому березі Дніпра кілька мостів. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ з цього приводу немає.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич припускав, що зробили це, аби створити ілюзію виходу з міста. Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

9 листопада російські державні ЗМІ повідомили, що в автоаварії загинув заступник голови призначеної Росією окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов. Перевірити цю інформацію з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Після виведення російських військ за Дніпро приблизно половина території Херсонської області повернеться під контроль України.