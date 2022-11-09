У Росії повідомили про загибель представника окупаційної адміністрації Херсонщини Стремоусова

Російські державні ЗМІ повідомили про те, що заступник голови призначеної Росією окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов загинув 9 листопада. За попередніми даними, офіційних підтверджень яких поки що немає, він розбився в автокатастрофі.

Про загибель Стремоусова, зокрема, повідомили російський військовий журналіст Семен Пегов, блогер Борис Рожин і державний канал RT. Детальні обставини того, що сталося, не повідомляють. За повідомленнями, ДТП сталася під Генічеськом.

Після захоплення Херсонської області російськими військами Стремоусов був головним спікером від Росії.

До лютневого вторгнення російської армії Стремоусов був регіональним політиком, організатором проросійських акцій і обіймав посади у місцевих відділеннях політичних рухів і партій, що орієнтувалися на Москву.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.