Окупанти прибрали блокпости в Херсоні, щоб створити ілюзію виходу – голова ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич прокоментував зникнення російського прапора з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації.

За його словами, російські війська вдалися й до інших кроків, які мали б вказувати на вихід із окупованого обласного центру.

«Окупанти створюють ілюзію, що нібито вони покидають Херсон – з міста прибрали ворожі блокпости та й військових РФ стало менше. Так вони хочуть ввести нас в оману», – повідомив він.

Янушевич закликав херсонців, які залишаються в місті, дбати про свою безпеку: «підготуйте тривожну валізу, запаси продовольства та укриття».

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3 листопада стало відомо, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії.

Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

За даними начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, російські військові готуються до бою з українськими силами в місті і «без бою просто так Херсон не здадуть».