«Перелом у війні». Як армія РФ готується до оборони в окупованому Херсоні?

Як російська армія збирається оборонятися у Херсоні? Наскільки швидко можуть розвиватися події на правобережній частині Херсонської області? Чим обернеться для Путіна звільнення окупованого Херсону, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські військові готуються до оборони Херсону. В населені пункти Херсонської області окупанти звозять додатковий особовий склад. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 30 жовтня. Українські військові повідомляють, що основну оборону російська армія облаштовує навколо обласного центру.

Також, за інформацією Генштабу, під так звану евакуацію, яку на Херсонщині влаштували російські окупаційні сили, потрапили, зокрема, в’язні. Окупанти вивезли людей з виправної колонії №90 міста Херсону. Територію зазначеної установи російські військові використовують для розміщення особового складу та військової техніки, сказано у зведенні Генштабу. Повідомляється, що до селища Каланчак, яке розташоване неподалік Криму, прибуло близько сотні представників Росгвардії з міста Грозний.

№90 міста Херсону. Територію зазначеної установи російські військові використовують для розміщення особового складу та військової техніки, сказано у зведенні Генштабу. Повідомляється, що до селища Каланчак, яке розташоване неподалік Криму, прибуло близько сотні представників Росгвардії з міста Грозний. Крім того, російські окупаційні сили планують перевірки людей, які залишаться у Херсоні після завершення оголошеної окупаційними силами евакуації з правобережної частини регіону. Про це 28 жовтня повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його інформацією, «головною метою перевірок буде виявлення патріотично налаштованих херсонців серед тих, хто залишився у місті».

За його інформацією, «головною метою перевірок буде виявлення патріотично налаштованих херсонців серед тих, хто залишився у місті». Також створені окупантами Telegram-канали 1 листопада поширили повідомлення про те, що жителі Херсону, які залишилися в місті, мають розповісти російським окупаційним структурам про місце свого перебування.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту The War Zone , опублікованому 28 жовтня, розповів, що операція зі звільнення Херсону, швидше за все, триватиме до кінця листопада. За словами очільника розвідки, у Херсоні зараз перебувають «найбільш підготовлені та найбільш боєздатні російські підрозділи».

«Без бою не здадуться»

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі «Новинам Приазов’я» розповіла, що ситуація в місті є «складною та напруженою».

Солдати РФ, певна їх частина, стверджує, що незрозуміло, за що вони борються

«Окупанти готуються дати відсіч і відчуття таке, що без бою вони не здадуться. Хоча спілкуючись із жителями, солдати РФ, певна їх частина, стверджує, що незрозуміло, за що вони борються. Вони бояться відпочивати вночі, тому що не знають, звідки прилетить, і вони будуть знищені. Відчуваючи спротив жителів, що жителі не хочуть Росію у Херсоні, певна їхня частина розуміє, що дарма вони там перебувають та шляху, крім одного – вийти, у них немає, або все-таки шлях буде – в землю спочивати», – зазначила очільниця адміністрації.

Лугова повідомила, що російські військові пропонували воювати на їхньому боці в’язням, які відбували покарання у місцях позбавлення волі у Херсоні.

Була відмова з боку в’язнів і потім було ухвалене рішення щодо їхнього вивезення з правого берега на лівий

«Я знаю, було запропоновано в’язням взяти зброю до рук і піти воювати на боці солдатів Російської Федерації, але була відмова з боку в’язнів і потім було ухвалене рішення щодо їхнього вивезення з правого берега на лівий. Яка подальша доля їхня, мені наразі не відомо. Те, що стосується їхнього приміщення – так, була інформація стосовно того, що окупанти його використовують для себе», – підтвердила посадовиця.

«Шукають патріотів»

Очільниця Херсонської військової адміністрації зазначила, що російські військові зараз намагаються відстежувати всіх жителів, які залишилися в місті.

Розповсюдили інформацію, що будуть відстежувати абсолютно всіх людей, робити рейди по квартирах, по будинках приватного сектора

«Спілкуючись у чатах із багатьма людьми, які залишились в окупованому Херсоні, я була на зв’язку, повністю володіла ситуацією, що відбувається. Зараз до мене звернулися люди та сказали: «Галино Леонідівно, вибачте, але ми виходимо з чатів, тому що ситуація у місті зараз стала дуже небезпечною та загрозливою». «Орки» (російські військові – ред.) розповсюдили інформацію, що будуть відстежувати абсолютно всіх людей, робити рейди по квартирах, по будинках приватного сектора, тому що розуміють, що залишилися наші українські патріотичні люди, й вони (окупанти – ред.) будуть чинити тиск на них», – запевнила Лугова.

Вона також розповіла, що жителі Херсону намагаються не брати з собою телефони, якщо виходять у місто.

«Якщо люди хочуть десь зустрітися, то заздалегідь обговорюють місце та час зустрічі, а телефони залишають вдома. Тому що йде тотальна перевірка, і якщо навіть у телефоні нічого не знайдуть, але не сподобається твій погляд чи якесь твоє сказане слово… Вони скрізь підозрюють партизанів, цей неймовірний патріотичний рух, що здають їх, що їх хочуть вбити, що їм хочуть зробити небезпеку. Тому в них реально почалися жорсткі рейди по Херсону щодо виявлення наших патріотів» – повідомила посадовиця.

«Місто спустошене»

Очільниця Херсонської військової адміністрації також розповіла, що у місті погіршується рівень забезпеченості продуктами, медикаментами та пальним.

Працює у місті всього 3 аптеки й обмаль ліків

«У місті працює невелика кількість торговельних точок, де люди можуть придбати продукти. Це ж стосується медикаментозного забезпечення. Працює у місті всього 3 аптеки й обмаль ліків. Тобто люди, які хворіють на цукровий діабет, онкозахворювання та серцево-судинну систему, якщо є проблематика, то ці всі ліки придбати немає можливості. Ціна на ліки дуже піднялася. Простий парацетамол – пластинка коштує 70 гривень, і люди стверджують, що якість не відповідає тій, яка була раніше. Що стосується пального, його на АЗС у Херсоні немає», – зауважила Лугова.

Посадовиця повідомила, що, за її інформацією, російські військові грабують як помешкання місцевих жителів, так і підприємства Херсону.

«Ходять по домівках, просто викидають людей, заселяються там і, знову-таки, грабують наше майно. Розграбоване абсолютно все майно, що належало до комунальних підприємств, які забезпечували життєдіяльність нашого міста», – каже Лугова.

Швидкі допомоги, які були в місті, всі вивезені, пожежної машини жодної не залишилося

«Комунальне підприємство «Херсонводоканал», яке мало на своєму балансі велику кількість технічних засобів, машин, це все вивезено, нічого немає. Така ж ситуація у підприємства «Херсонгаз». Воно повністю спустошене. Наш Суднобудівний завод, який мав обладнання, все вивезено, винзавод – все вивезено. Наш автопарк, який був поповнений 30-ма автобусами, люди ще не встигли насолодитися комфортними автобусами, вони всі вивезли. Швидкі допомоги, які були в місті, всі вивезені, пожежної машини жодної не залишилося», – стверджує посадовиця.

Вивезення окупантами жителів Херсону очільниця військової адміністрації називає «знищенням української нації».

«Депортація, яка відбулася – це взагалі посягання на життя та свободу людини. І те, що вивезли наших дітей, ми не знаємо, де вони, в якому напрямку. Тобто йде знищення нашої нації. І хотілося б, щоб скоріше це завершилося та з подихом свободи ми полегшено зітхнули, відчули, що ми вільні, ми незалежні. Херсон був, є і залишиться українським містом», – наголосила посадовиця.

Зазначимо, що з огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Херсонці чекають на ЗСУ»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що частина жителів Херсону залишається в місті, попри тиск із боку російських окупантів.

Окупанти зазначають, що виїхали 60 тисяч людей, але це абсолютно неправда. Ми рахуємо виїхало не більше 6-7 тисяч людей

«У Херсоні є такі люди, які виїхали. Окупанти зазначають, що виїхали 60 тисяч людей, але це абсолютно неправда. Ми рахуємо, виїхало не більше 6-7 тисяч людей якраз під час цієї евакуації. Зараз окупанти намагаються, знову-таки, провокувати паніку та наполягають на необхідності покинути міста, але в Херсоні люди залишаються», – зазначив Хлань.



За його словами, жителі Херсону запасаються харчами, водою та чекають на звільнення міста.



«Люди, що перебувають у Херсоні, чекають на ЗСУ, вірять у визволення, вірять, що це відбудеться незабаром. Навіть Буданов дав прогноз про те, що протягом листопада Херсон буде звільнений, тому всі чекають цього звільнення. Незважаючи ні на що, запаслися продуктами, водою та намагаються все-таки перебувати по домівках, очікуючи визволення», – наголосив депутат.



Хлань припускає, що російські військові залишать правобережну частину Херсонщини після того, як завершать будівництво фортифікаційних споруд на лівому березі Дніпра.

Будуть фортифікаційні споруди, дуже потужні по всьому узбережжю Дніпра

«Окупанти зараз здебільшого пересувають свою техніку, навіть повідомлення Генштабу було, що й артилерію переміщують на лівий берег там, де будуть фортифікаційні споруди, дуже потужні по всьому узбережжю Дніпра», – зазначив депутат.

«Зараз лінія фронту утримується здебільшого, щоб вивезти, зробити таке планове переміщення й укріплення лівобережжя. Після того я думаю, що окупанти все-таки будуть залишати Херсон, правий берег і пересуватися на новозбудовані фортифікаційні споруди на лівому узбережжі Дніпра», – запевнив він.



Коли військові РФ залишать місто?

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан розповів, що, за його даними, на правобережній частині Херсонщини зараз перебувають близько 20 тисяч російських військових.

З цим угрупованням на правому березі українські війська можуть впоратися десь за 2-3 тижні

«Набагато угруповання не збільшилося на правому березі, просто змінилася його структура. Здебільшого основні фондові базові війська – це ПДВ, морська піхота та частини сил «спецоперації» російських військ. Тут менше половини вже становлять частково мобілізовані. Здебільшого виконують завдання оборони певних об'єктів чи оборонні заходи. З цим угрупованням на правому березі українські війська можуть впоратися десь за 2-3 тижні, думаю, десь до кінця місяця це точно», – вважає експерт.

Полковник запасу розповів, як, на його думку, можуть розвиватися події на Херсонщині.

«Після того, як буде перерізана основна артерія, яка живить правобережне угруповання в районі Каховки – Каховська ГЕС, почнеться зачистка територій Херсонської області. До самого Херсону підійдуть українські війська в послідовності спочатку до Антонівського мосту, друга нитка буде перерізана та херсонське угруповання буде затиснуте українськими військами та Дніпром», – зазначив Світан.

Він припускає, що російські війська, які зараз перебувають у Херсоні, будуть оточені Збройними силами України.

Швидше за все, росіяни ухвалять рішення вийти з Херсону до того, як ми підійдемо ще ближче

«Вийдемо на Антонівський міст, переріжемо їм постачання, та все херсонське угруповання в районі Херсона в самому місті буде відрізане від зв'язку з лівим берегом. Тому, швидше за все, росіяни ухвалять рішення вийти з Херсону до того, як ми підійдемо ще ближче. Це рішення вони вже ухвалювали в Ізюмі, Куп’янську, Лимані. В оточенні війська або здаються, або гинуть. Варіанта іншого немає», – зауважив експерт.

За словами Світана, терміни звільнення Херсону залежать від погодних умов і кількості російських військових, які там перебувають.

«У жовтні щільність російських військ була така, що можна було за 2-3 тижні їх зачистити. Але росіяни це так само враховували, тому перекинули на правий берег додатково кілька бригад і довелося возитися ще один місяць», – пояснив експерт.

«Зараз вже загальна кількість військ на правому березі не збільшується. У нас посилилася, підтягнулася техніка, авіація, певна кількість боєкомплектів, тому ми вже можемо цю кількість військ, яка є на правому березі, за 3-4 тижні знищити або видавити. Тому є прогнози до кінця місяця. Якщо вони перекинуть на правий берег ще пару десятків тисяч росіян, то доведеться поратися ще місяць», – сказав він.

Нещодавно мобілізовані російські військові не готові виконувати ні наступальні, ні оборонні завдання, зазначив Світан.

«Їм потрібна техніка, вони з нею працювати ще не можуть. Для того, щоб правий берег утримувати, доведеться зняти, припустимо, з луганського, донецького або запорізького напрямків кілька десятків тисяч осіб», – наголосив Світан.

Він припускає, що до кінця цього року ЗСУ зможуть наблизитися до Криму.

«Путін в істериці»

Російський опозиційний політик, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що російська армія готується до оборони Херсону, а тим часом російський президент Путін намагається домогтися переговорів.

Путін прекрасно розуміє, що як тільки все посиплеться, торгуватись буде нічим, крім умов капітуляції

«У нього поки ще є козирі у вигляді захоплених українських територій, якими можна торгуватись. Він прекрасно розуміє, що як тільки все посиплеться, торгуватись буде нічим, крім умов капітуляції, це він теж чудово розуміє та ті, хто його оточує. Тому вони зараз розвели по всьому світу «плач Ярославни» про те, що ми от за мир, а Україна не хоче миритись, вона хоче продовжувати війну. Але, правильно, Україна хоче продовжувати війну, бо на її стороні сила, підтримка світової спільноти та на її стороні правда, яка полягає в необхідності деокупувати захоплені території та не вступати з противником в перемовини доти, доки українська земля буде захоплена Путіним», – зауважив він.

Звільнення Херсону суттєво вплине на подальший хід війни, вважає Гудков.

Деокупація Херсонщини буде мати великий моральний та політичний вплив на хід війни, на ставлення світу до цієї війни

«Втрата Херсону, деокупація Херсонської області, яку вже оголосили навіки-віків російською територією, відібраною в України – це буде перелом у війні. Це буде мати великий моральний та політичний вплив на хід війни, на ставлення світу до цієї війни, на укріплення коаліції, на посилення обсягів військової та іншої допомоги України. Бо вона покаже, що здатна з цією допомогою отримувати перемоги над противником і не обмежуватись контрнаступами», – зазначив політик.



Втім, на його думку, Путін поки не перебуває у безнадійній ситуації.

«З точки зору емоційно-психологічного стану, він в істериці – все його дратує, все його пригнічує. Але я послухав нейролікарів, які оцінюють поведінку по людських реакціях. Найвідоміші американські професори дивились відео, але не розуміли російські слова. Це люди, які по жестах, по міміці дають оцінку діяльності людини. Вони сказали, що в Путіна немає такої розгубленості, яка була у Гітлера в кінці 1944 року, але я надіюсь, що вона буде», – зауважив Гудков.



Полковник ФСБ у відставці вважає, що тим часом настрої всередині Росії поступово змінюються.



«Я буквально два дні тому запустив своє власне опитування про те, що відбувається. Всі відзначають скорочення числа людей, які підтримують війну. Особливо після цієї «могилізації». Я звернув увагу на різкі взаємозаперечні коливання ось цих настроїв», – зазначив він.

За спостереженнями Гудкова, «йде прозріння певної частини населення», кого торкнулись повістки, міграція або загибель на війні.