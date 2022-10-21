Воєнний стан від Путіна та евакуація на окупованій Херсонщині: що це означає?

Що відбувається на окупованій частині півдня України після запровадження Путіним воєнного стану? Чи залишать російські військові Херсон найближчим часом? Чи є ризик підриву Каховської ГЕС і до чого це може призвести дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Президент Росії Володимир Путін 19 жовтня заявив про рішення запровадити воєнний стан на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Це рішення мотивується тим, що нібито «проти територіальної цілісності Російської Федерації застосовується збройна сила». Воєнний стан запроваджується з 20 жовтня.

19 жовтня заявив про рішення запровадити воєнний стан на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Це рішення мотивується тим, що нібито «проти територіальної цілісності Російської Федерації застосовується збройна сила». Воєнний стан запроваджується з 20 жовтня. Напередодні призначений Росією так званий «виконувач обов'язків губернатора» окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо повідомив, що з правобережних районів області масово вивезуть місцевих жителів. Він заявив про «рішення оголосити організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра».

повідомив, що з правобережних районів області масово вивезуть місцевих жителів. Він заявив про «рішення оголосити організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра». Цього ж дня, 18 жовтня, командувач російських військ, які діють в Україні, Сергій Суровікін назвав ситуацію на херсонському напрямку «напруженою». За його словами, російська армія будує оборонні укріплення. Суровікін також заявив, що російські війська забезпечуватимуть виїзд цивільного населення з регіонів бойових дій. Він сказав про можливе ухвалення «непростих рішень» щодо Херсона.

назвав ситуацію на херсонському напрямку «напруженою». За його словами, російська армія будує оборонні укріплення. Суровікін також заявив, що російські війська забезпечуватимуть виїзд цивільного населення з регіонів бойових дій. Він сказав про можливе ухвалення «непростих рішень» щодо Херсона. 19 жовтня Сальдо також оголосив, що з цього дня закрито в'їзд на правобережну частину Херсонської області протягом 7 днів. Це рішення він пояснив «напруженою ситуацією на лінії зіткнення».

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів окупованої частини регіону «ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти». Очільник області зазначив, що російські військові хочуть взяти людей у заручники та використовувати їх як «живий щит».

закликав жителів окупованої частини регіону «ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти». Очільник області зазначив, що російські військові хочуть взяти людей у заручники та використовувати їх як «живий щит». Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 19 жовтня зазначив, що Росія найближчим часом буде намагатися мобілізувати до своєї армії чоловіків з окупованої частини півдня.

у своєму зверненні 19 жовтня зазначив, що Росія найближчим часом буде намагатися мобілізувати до своєї армії чоловіків з окупованої частини півдня. Секретар РНБО України Олексій Данілов також відреагував на указ Путіна. За його словами, «воєнний стан – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території».

також відреагував на указ Путіна. За його словами, «воєнний стан – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території». Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що новий указ Путіна «не змінює нічого для України - продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій», – написав Подоляк у твіттері.

заявив, що новий указ Путіна «не змінює нічого для України - продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій», – написав Подоляк у твіттері. Президент США Джо Байден, виступаючи в Білому домі 19 жовтня, заявив, що президент Росії «опинився в неймовірно складному становищі» і намагається змусити Україну капітулювати.

«Кремль піднімає ставки»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі «Новинам Приазов'я» повідомив, що останніми днями серед тих, хто співпрацює з окупантами, поширюються панічні настрої.

«Вони почали розсилати вночі, десь о 3 ночі, повідомлення на всі мобільні телефони, що відбувається термінова евакуація та буде ураження житлових масивів. Тому частина якихось пересічних громадян все ж таки піддалися паніці та почали з 7 ранку збиратися біля річкового порту. А здебільшого це все ж таки колаборанти, які були в оточенні колаборантів найвищого ступеня», – повідомив депутат.

Політик розповів, як відбувався виїзд деяких місцевих жителів 19 жовтня.

Перші катери підійшли після 11 години ранку, коли все є черги. Саме на цьому окупанти збудували свою пропагандистську картинку

«Треба розуміти, що є частина громадян, яка просто планово переїжджала з правого берега на лівий, тому що міграція людей відбувається щоденно. О 7 ранку, коли вони анонсували початок перевезення людей, не дали жодного плавзасобу.

Перші катери підійшли після 11 години ранку. Саме коли збиралися люди з 7 до 11 години, створилися певні черги та саме на цьому окупанти збудували свою пропагандистську картинку, що начебто велика кількість охочих була евакуюватись.

Але ж фактично ми розуміємо, що окупанти готували депортацію людей», – сказав Хлань.

Депутат вважає, що указ Путіна про введення воєнного стану на окупованих територіях може бути «підготовкою російської влади до застосування ядерної зброї».

Крім того, відтепер очевидною загрозою для жителів окупованої частини півдня є мобілізація до лав російської армії.

Можливо, ця евакуація-депортація і є попередженням про застосування в межах цих областей тактичної ядерної зброї

«Тепер нам треба закликати світове суспільство та наших міжнародних партнерів, щоб в жодному разі не була застосована (Росією – ред.) ядерна зброя, навіть тактична і навіть в межах цих областей. І, можливо, ця евакуація-депортація і є попередженням про застосування в межах цих областей тактичної ядерної зброї, можливо по лінії розмежування», – зауважив Хлань.

На думку політика, російські військові вже не можуть утримувати лінію фронту на правобережній частині Херсонщини через пошкодження логістичних маршрутів.

«Це підіймання ставок в тому числі з боку Путіна, і саме виправдовування того, що вони залишать обласний центр і взагалі правобережну частину Херсонщини, начебто піклуючись про цивільних людей», – вважає Хлань.

«Начебто «евакуацію», яку вони застосовували, першим кроком це будуть все ж таки провокації, обстріли цивільних об’єктів інфраструктури – раз. По-друге, це буде обстріл житлових масивів цивільних людей, ну, а по-третє, не дай боже, це можливо і застосування тактичної ядерної зброї з невеликим зарядом», – зауважив депутат.

«Люди під постійним прицілом»

Мер Каховки, яка розташована на лівому березі Дніпра у Херсонській області, Віталій Немерець розповів, що в цьому місті ситуація відрізняється від Херсона.

«У нас людям дуже складно, які залишились там. Тому, що під постійним прицілом, під постійним контролем. І продовжуються, на жаль, випадки, коли безпідставно людей забирають. У тому числі за місцем проживання, у полон, на підвал. І тому ми намагаємося допомогти таким людям, чим можемо – в першу чергу, напевно, розголосом цієї інформації, щоб «орки» (російські військові – ред.) не думали, що не знають про це і не турбуються», – повідомив мер.

Немерець зазначив, що виїхати на підконтрольну Україні територію зараз «дуже важко».

Буквально тиждень тому розпочали хоч когось пропускати. Але умови стали більш жорсткими, тому не всі можуть виїхати зараз

«Набагато важче стало після оголошення так званого референдуму. Чому? Тому, що єдиний виїзд був з Херсонської області – це через Василівку Запорізької області на Запоріжжя. І дуже багато людей простояли в чергах по багато діб. Буквально тиждень тому розпочали хоч когось пропускати. Але умови стали більш жорсткими, тому не всі можуть виїхати зараз. Але люди намагаються, не зважаючи ні на що, вони готові стояти в цих чергах, і по 15 діб стояли з родинами, з дітьми. Дуже важко, але люди виїжджають», – розповів посадовець.

Немерець також додав, що останнім часом у Каховці збільшилася кількість російських військових.

Окупанти чекають ЗСУ на Запоріжжі?

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів, що на окупованій частині цього регіону відбувається перехід різних сфер на роботу за російським законодавством.

Люди змушені примусово переходити на російський облік податків тощо

«Йде переведення системи внутрішньої взаємодії з держорганами на російське законодавство, йде підключення до російської системи соціального забезпечення, правосуддя тощо. І, фактично, люди змушені примусово переходити на російський облік податків тощо. Фактично ведеться робота, направлена на примусове приєднання людей до РФ і насадження їм думки, що це назавжди, надовго і нікуди ви не подінетесь», – поділився політик.

Лишенко повідомив, що, за його інформацією, російські окупаційні сили припускають наступ Збройних сил України саме на запорізькому напрямку.

Частина окупантів, які вважають, що наступи на Херсонщині, ці всі атаки на Давидів Брід, спроба оточити Херсон – це так само маневр, що відвертає, а наступ буде безпосередньо на Запоріжжі.

«Те, що мені відомо зі своїх джерел, мають (окупанти – ред.) таку думку, що Україна знову застосовує обманний маневр, як це було у вересні, коли повідомляли про наступ на Херсонщині, але в результаті почали атаку на Харківщині. І є частина людей, окупантів, які вважають, що наступи на Херсонщині, ці всі атаки на Давидів Брід, спроба оточити Херсон – це так само маневр, що відвертає, а наступ буде безпосередньо на Запоріжжі. Тому, що Запоріжжя – це єдина область, де ще жодного села не звільнили. Тому вони побоюються, будують захисні лінії оборони тощо», – каже депутат.

За його словами, масового виїзду окупантів із Запорізької області немає.

«Є вивіз сімей чи певних матеріальних цінностей з зони бойових дій: Валівський район, Пологівський, зокрема місто Пологи. Інформації щодо масової втечі у мене не підтверджується. Є інформація щодо ротації, але вона була і в попередні періоди. Вони змінюються, відповідно відбувається рух військових. З вечора виїхали й місцеві вважають, що вони втекли, а зранку приїхали нові», – повідомив Лишенко.

Згідно з російським законодавством, введення воєнного стану може передбачати застосування таких заходів, як заборона на виїзд громадян, евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, введення особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею.

Крім того, передбачається залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, вилучення необхідного для цього майна, та інші заходи.

Депутат Запорізької облради Лишенко зазначив, що всі ці заходи російські військові практикували на окупованій частині півдня України і до введення Путіним воєнного стану.

«Транспорт відбирали, до квартир заселяли, обшуки без попереджень проводилися, телефони переглядалися, прослуховування мобільного зв'язку відбувався, комендантська година була введена. Тобто, всі ті дії, які поєднанні з введенням воєнного стану, протягом всього часу на окупованих територіях і так були», – нагадав він.

«Фактично, зовсім ніяких наслідків це не матиме для цих територій, воно як було, так і є. Можливо, це буде використано окремими особами, як легалізація своїх дій. Але я не чув випадків, коли забирали транспорт, а потім казали «ой, вибачте ми не по закону діяли, ми вам машину повернемо»», – зауважив політик.

«Підрив ГЕС – постріл собі в ногу»

Військовий експерт, історик Михайло Жирохов вважає, що Херсон і Херсонська область залишається важливою для Росії та пояснив чому.

Херсон для них важливий в тому сенсі, що це єдиний обласний центр, який знаходиться під контролем РФ

«Очевидно, що з самого початку програма мінімум для Путіна – це забезпечення Криму сухопутним коридором і водою. А все інше – це такий собі туман війни, на який люди, які дивляться телевізор у Росії, ведуться. З самого початку, від захоплення Маріуполя, Бердянська, Херсонщини, це було в рамках одного єдиного плану», – сказав він.

«Херсон для них важливий в тому сенсі, що це єдиний обласний центр, який знаходиться під контролем Російської Федерації. Я не маю на увазі Донецьк, і Луганськ, і Сімферополь з Севастополем, але після 24 лютого 2022 року їм вдалося захопити тільки один єдиний обласний центр, тому з медійної точки зору він дуже важливий», – зазначив експерт.

Він не виключає, що російська армія може здійснити підрив Каховської ГЕС.

«Можливо все, що завгодно. Наслідки будуть катастрофічні, але катастрофічні вони будуть і для кримського каналу, за яким йде вода в окупований Крим. Тому підрив Каховської ГЕС – це буде постріл собі в ногу. Вони так довго намагалися забезпечити Крим водою і зараз все так взяти та зруйнувати, бо там же йдуть шлюзи, певні гідротехнічні споруди, за якими функціонує, власне, канал води в Крим», – зауважив Жирохов.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 19 жовтня заявив, що підрив російськими військовими Каховської гідроелектростанції призведе до катастрофи з величезною кількістю людських жертв, а також унеможливить водопостачання до Криму на найближчі роки.

19 жовтня заявив, що підрив російськими військовими Каховської гідроелектростанції призведе до катастрофи з величезною кількістю людських жертв, а також унеможливить водопостачання до Криму на найближчі роки. Головний інженер компанії «Укргідроенерго» Вадим Рассовський у коментарі «Новинам Приазов'я» 20 вересня розповів, що у разі пошкоджень Каховської ГЕС внаслідок бойових дій затоплень прилеглих територій не відбудеться, оскільки будівля станції «надміцна».

Коли окупанти підуть з Херсону?

Ситуація для росіян там стабільно погіршується

Аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що вивезення жителів з правобережної частини окупованої Херсонщини пов’язане з усвідомленням російськими військовими імовірного відходу з Херсона.

«Такий варіант вони вважають можливим, навіть вірогідним. Це можна почути в інтерв’ю командувача об'єднаного угруповання російських військ Сергія Суровікіна. Отже, швидше за все, ситуація для росіян там стабільно погіршується», – зазначив аналітик.

На думку експерта, російські військові розглядають можливість залишити Херсон, але це не означає, що вони підуть на такий крок протягом найближчих днів чи навіть тижнів.

Херсон чекає доля Миколаєва чи Запоріжжя, бо навряд чи в них буде можливість його руйнувати

«Якщо вони підуть з Херсону, то його чекає доля скоріше Миколаєва чи Запоріжжя, бо навряд чи в них буде можливість його руйнувати. Для того, щоб це зробити з Маріуполем була потрібна перевага чи навіть панування в повітрі на цьому напрямку, яку вони здобули. А це скоріше за все тут неможливо, вони будуть обмежені в засобах, якими вони зможуть атакувати Херсон», – впевнений аналітик.



Михайлов зазначив, що введення Путіним режиму воєнного стану може призвести до нової хвилі репресій на окупованих територіях України.

«Це, фактично, юридичне закріплення того стану, який вже існує на окупованих територіях, це повна заборона прояву якоїсь громадської думки, це викрадення, катування, репресії, перевірки, блокпости та зрозуміло, що Путін якимось чином любить все обгортати в щось юридичне. Якщо він наразі вважає ці території територіями Російської Федерації, то це має бути якось закріплене юридично та саме це і здійснюється шляхом запровадження воєнного стану», – пояснив експерт.

Аналітик Conflict Intelligence Team також звернув увагу, що в указі російського президента йдеться про запровадження так званого «рівня підвищеної готовності» в деяких регіонах Росії та в окупованому Криму.

«Це, швидше за все, щось, що буде нагадувати воєнний стан, перевірки, додаткове обмеження прав громадян і все це така спроба ввести воєнний стан на території власне Росії та Криму не запроваджуючи його офіційно. Дати можливість російським силовикам влаштовувати певні заходи, спрямовані на оборону цих регіонів. Замість війни оголошена спецоперація, замість воєнного стану на території Росії оголошено цей режим середньої чи підвищеної готовності», – вказує Михайлов.

Він підкреслив, що дії Кремля, це спроба зберегти якусь ефемерну нормальність життя».