ISW: Росія створює умови для провокації на Каховській ГЕС

Російські війська створюють інформаційні умови для провокації на Каховській ГЕС, йдеться у щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).



«Російські війська створюють інформаційні умови для провокації на Каховській гідроелектростанції (ГЕС); російські військові можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку», – йдеться у звіті.



За даними ISW, Росія продовжує використовувати маску «евакуації» цивільного населення як прикриття для масового примусового вивезення мирного населення з окупованих Росією районів України.



Експерти Інституту вивчення війни додають, що Росія, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання запланованого відступу своїх сил та втрати значної території в Херсонській області.

Також, як стверджує британська розвідка, заява нового командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна щодо ситуації фронті, ймовірно, свідчить про те, що Росія серйозно розглядає відведення своїх сил на захід від річки Дніпро.

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Раніше цього тижня командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін назвав ситуацію на Херсонському напрямку напруженою, а також заявив про можливе ухвалення «непростих рішень» щодо Херсона.

Призначена Росією «влада» Херсонщини також повідомила, що з правобережних районів області масово вивезуть цивільне населення. Так званий «губернатор» окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив про «рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра».

Херсон був захоплений російськими військами на початку повномасштабної війни. З початку осені Збройні сили України розпочали активний контрнаступ, зокрема на Херсонському напрямку.