Британська розвідка пояснила, що може означати заява Суровікіна щодо ситуації на Херсонщині

Заява нового командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна щодо ситуації фронті, ймовірно, свідчить про те, що Росія серйозно розглядає відведення своїх сил на захід від річки Дніпро – заявляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«18 жовтня нещодавно призначений командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін заявив російським ЗМІ, що на Херсонщині «склалася складна ситуація». Він схвалив озвучені раніше плани окупаційної влади щодо евакуації мирного населення. Заява Суровікіна, що висвітлює негативні новини про «спецоперацію», є вкрай незвичною. Ймовірно, це свідчить про те, що російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро», – йдеться у повідомленні.



У розвідці зауважують, що Росії потрібно буде перевести війська та техніку через річку шириною 1000 метрів.



«Оскільки всі постійні мости серйозно пошкоджені, Росія, швидше за все, буде дуже покладатися на баржову переправу, яку вона завершила біля Херсона в останні дні», – додають британські військові.



У розвідці зауважують, що Росія також значною мірою покладатиметься на військові понтонні переправи під час відходу через Дніпро.

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Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін раніше назвав ситуацію на Херсонському напрямку напруженою. За його словами, російська армія будує оборонні укріплення. Суровікін також заявив, що російські війська забезпечуватимуть виїзд цивільного населення з регіонів бойових дій. Він сказав про можливе ухвалення «непростих рішень» щодо Херсона.

Призначена Росією «влада» Херсонщини також повідомила, що з правобережних районів області масово вивезуть цивільне населення. Так званий «губернатор» окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив про «рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра».