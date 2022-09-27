Біля Херсона ЗСУ знищили баржу окупантів – ОК «Південь»

Українські військові знищили ще одну баржу російських окупантів біля Херсону, повідомило в ніч на 27 вересня оперативне командування «Південь».

«Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра. Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці», – повідомляють військові за підсумками 26 вересня.

Крім того, за даними командування, у Херсонському і Бериславському районах ЗСУ завдали ударів по чотирьох осередках озброєння та техніки окупантів, а також чотирьох їхніх складах з боєприпасами.

Українська авіація завдала 10 ударів по російських військах в Баштанському районі Миколаївщини, знищено їхній безпілотний розвідник «Орлан-10», додають в ОК «Південь».

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20 вересня українські військові повідомили, що спроби окупантів налаштувати альтернативну переправу через Дніпро біля Нової Каховки і Козацького успіху не мали, баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапила під вогневе ураження ЗСУ.

Перед цим в командуванні «Південь»заявили про те, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною.