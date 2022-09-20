ЗСУ уразили російську баржу з технікою, озброєнням і особовим складом – ОК «Південь»

Російським військам не вдалося звести альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки і Козацького на Херсонщині, повідомило у ніч на 20 вересня оперативне командування «Південь».

«Спроби налаштування альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки і Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів», – йдеться у повідомленні.

17 вересня в Генштабі ЗСУ повідомили, що біля Каховської ГЕС російські військові готуються побудувати переправу. «У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів», – йшлося у повідомленні.

Раніше керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною.