ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – ОК «Південь»

Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною, заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах... Ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємося і тіснимо росіян, це дуже їх деморалізує», – додала вона.

12 вересня у ОК «Південь» повідомили, що за останній час ЗСУ деокупували п’ять населених пунктів на Херсонщині: Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом за останні два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.

13 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що через успішні дії Збройних сил України російські військові та окупаційна «влада» «терміново евакуюють» свої родини із Криму та півдня України.