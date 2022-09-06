Високопілля на Херсонщині під українським прапором. Що там відбувається?

В неділю, 4 вересня, в телеграм-каналах почали поширювати інформацію про деокупацію селища Високопілля в Херсонській області, яке тривалий час перебувало під контролем російських військ. Детальна інформація військових досі відсутня, на світлинах, які поширюють у соцмережах – над будівлею піднімають український прапор. В понеділок інформацію про звільнення Високопілля проєкту «Новини Приазовʼя» підтвердив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, який розповів про те, що зараз відбувається на цій деокупованій території.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що над селищем Високопілля Бериславського району Херсонської області військові ЗСУ підняли український прапор. Він розмістив відповідну світлину, не вказавши, коли саме сталася ця подія.

повідомив, що над селищем Високопілля Бериславського району Херсонської області військові ЗСУ підняли український прапор. Він розмістив відповідну світлину, не вказавши, коли саме сталася ця подія. Проводячи 4 вересня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, президент України Володимир Зеленський сказав, що «українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву».

сказав, що «українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву». У вечірньому відеозверненні голова держави подякував ЗСУ за три звільнені від російських військ населені пункти. Він не вказав, про які саме населені пункти йдеться.

«Взірець незламності»

За словами Самойленка, Високопілля є «взірцем незламності».

«Воно стояло до останнього, стояло, билося і, напевно, це таким найважчим об'єктом для окупантів було – селище Високопілля. Тому це так символічно, те, що воно зараз дійсно звільнене. Звільнене воно було ще позавчора, вночі з 3-го на 4-те вийшли (окупанти – ред.) з селища», – сказав Самойленко.

Бігла та еліта, кинула все: і зброю, і техніку, яка була в них там, бігли ганебно

«Це та еліта, про яку вони там складають пісні і вірші. Бігла та еліта, кинула все: і зброю, і техніку, яка була в них там, бігли ганебно. І на сьогодні дійсно там найбільша будівля, яка збереглася – це лікарня, і на неї було встановлено прапор України», – додав він.

Але, як повідомив голова облради, після виходу з Високопілля російська армія почала сильно обстрілювати цю територію.

«Почали обстрілювати Високопілля касетними снарядами, дуже великі руйнування. На щастя, там немає сьогодні жертв, бо ми там максимально, наскільки це можна було, цивільне населення відводиться або перебуває в укриттях, але інфраструктура дуже сильно руйнується. Вони сьогодні готові руйнувати все і вся», – стверджує Самойленко.

За його даними, зараз українські військові ведуть свою перевірку.

Є інформація наявна, що ми можемо бути свідками, якщо не Бучі, то подібного звірства цієї армії

«Відпрацьовують сьогодні усі підвали, усі місця зберігання, щоб подивитися. Бо є інформація наявна, що ми можемо бути свідками, якщо не Бучі, то подібного звірства цієї армії», – поділився політик.

Разом із цим він зазначив, що чимало людей ще залишається у селищі.

«У нас люди не виїжджають до останньої людини. Навіть такі села, якщо взяти, вибачте за порівняння, в Білозерському районі є Олександрівка, яка взагалі вщент зруйнована. Там жодного немає будинку цілого, але я вам скажу, що там – ще щонайменше 150 людей, які мешкають в селі, в підвалах, в якихось господарських будівлях. Бо ментальність наших людей така – хоч в руїнах, але вдома», – розповідає Самойленко.

«Так само і Високопілля, дуже важко сьогодні порахувати (скільки людей залишилося – ред.), там відбуваються «фільтраційні заходи», розмінування, якісь пошуки небезпечних речей. Але люди є, я думаю день-два, і ми зможемо доповісти, яка кількість залишилась. І, на жаль, будемо рахувати тих, кого вже ніколи не побачимо», – додав він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Найстрашніше – зима»

Самойленко каже, що у людей є впевненість в тому, що всі інші села Херсонщини незабаром будуть деокуповані і ЗСУ «відкотить російську армію до її рубежів».

«Найстрашніший звір – це зима, яка нас чекає попереду. Треба зрозуміти, що зруйнована інфраструктура, вона якраз не дасть повною мірою використовувати можливості, газопроводи в нас розбиті, навіть там, де вони є. Ми вже замовляємо, намагаємось знайти певну кількість таких приладів автономного опалення», – розповів він.



Голова облради зазначає, що цієї зими людям, в яких зруйновані будинки, або евакуюватись з цих територій, або знаходити альтернативні джерела опалення та освітлення.

Військове значення

Військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець пояснив, чим стратегічно та тактично Високопілля було важливим для російських військ.

Плацдарм, який дозволяв російським військам тримати під вогневим контролем Криворізьку ТЕС

«Тактично це своєрідний плацдарм невеликий тактичному штабу, який дозволяв російським військам тримати під вогневим контролем Криворізьку ТЕС», – зазначив Машовець.

Він повідомив, що з Високопілля окупанти обстрілювали Зеленодольськ, Сергіївку, Кошове, Велику Костромку.

«Якби їм вдалося більш далекобійні засоби розташувати, то вони б могли обстрілювати і Апостолове, Марʼїнське, цілу низку населених пунктів Дніпропетровської області Криворізького району», – стверджує експерт.

Високопілля займає проміжне село між Іванівкою та Осокорівкою. Воно розташоване на дорозі між цими населеними пунктами.

«Той, хто контролює Високопілля, він цілком, можливо, міг контролювати сполучення. Однак після того, як в районі Потьомкіне і Добрянки посунулись українські війська, це значення Високопілля було нівельоване», – пояснив Машовець.

Якщо українським військовим вдасться втримати Високопілля, це «дозволить контролювати прилеглі території», вважає експерт.

У Високопіллі, як пояснює експерт, ЗСУ вдалося зробити так, щоб «російські війська опинилися у напівоточенні з трьох боків».

Машовець каже, що звільнене селище розташоване «в глибині бойових порядків», тому не сильно впливає на перебіг фронту. На думку експерта, стратегічним є Давидів Брід, Снігурівка, Дар'ївка, Берислав, Томина Балка.

Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території анексованого Криму.

З липня Збройні сили України завдають точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту, руйнуючи логістичні й транспортні шляхи російських військ.