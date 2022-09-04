Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце», – сказав Зеленський за результатами засідання.

Деталей зустрічі немає, але Офіс президента вказує, що «головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій».

Раніше сьогодні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що над смт Високопілля Бериславського району Херсонської області військові ЗСУ підняли український прапор. Він розмістив відповідну світлину, не вказавши, коли саме сталася ця подія.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».