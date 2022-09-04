ISW: мета контрнаступу України полягає не в досягненні швидких територіальних успіхів

Експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) заявляють, що метою контрнаступу України є не негайна деокупація великий територій, погіршення забезпечення військ РФ.



«Українські офіційні особи прямо заявили, що український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на негайне відновлення великих територій, – заявляють в ISW, нагадуючи про коментар радника Офісу президента України Олексія Арестовича для Wall Street Journal, – Заява Арестовича перегукується з оцінкою ISW про те, що поточний контрнаступ, ймовірно, не призведе до негайних здобутків і що українські сили прагнуть порушити ключові логістичні вузли, які підтримують російські операції на півдні, і скоротити російський військовий потенціал»



Експерти зауважують, що українські сили повідомляють про позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв, а ЗСУ зосереджуються на завданні ударів по російських скупченнях техніки та живої сили, логістичних вузлах на півдні України.



Кадри в соцмережах, зазначають у ISW, свідчать про ефективні українські удари на заході та в центрі Херсонської області. А, як зауважують американські експерти, російські блогери продовжують стверджувати, що українські сили воюють на заході Херсонської області, вздовж річки Інгулець, а також на півночі Херсона.

Наприкінці серпня українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України. Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ.

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Міноборони Росії тоді визнало, що наступ був, але він «провалився», а українці нібито зазнали «величезних втрат». Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ заявив, що «конкретики від жодної справді відповідальної особи» не буде, бо це «війна». Але окупанти, за його словами, мають знати, що українські військові «гнатимуть їх до кордону, якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати».