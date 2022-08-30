Ситуація складна, ЗСУ ведуть важкі бої – Костенко про контрнаступ на півдні

Російські війська активізувалися і підтягнули резерви на півдні, тривають запеклі бої. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів народний депутат України від «Голосу», секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, коментуючи контрнаступ Збройних сил на півдні України.

«Проводяться активні дії. Ворог веде дуже серйозний супротив, реально активізувався і підтягнув резерви», – сказав Костенко.

Він відмовився назвати населені пункти, які українській армії вдалося звільнити.

«Все йде дуже складно. На деяких напрямках ЗСУ ведуть бойові дії проти переважаючих сил противника. Але завдяки нашим командирам, сучасній техніці у нас є успіхи на деяких напрямах. Це війна і ситуація змінюється щогодини», – зазначив парламентар.

Він також додав, що на Херсонщині в Росії зменшилися можливості перекидати війська на правий берег Дніпра після руйнування переправ, але окупанти продовжують шукати альтернативні варіанти.

«У ворога зменшилися можливості для перекидання сил з лівого берега. Ми знаємо, що вони облаштовують новокаховську дамбу – знімають рейки, намагаються зробити з залізничних переїздів автомобільні. І міст залізничний біля Антонівського моста переобладнують. Але в них є ще досить сил і засобів і на правому березі Дніпра», – розповів Костенко.

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29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Після цього українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України.

Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ.

Міноборони Росії визнало, що наступ був, але він «провалився», а українці нібито зазнали величезних втрат. Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ заявив, що «конкретики від жодної справді відповідальної особи» не буде, бо це «війна». Але окупанти, за його словами, мають знати, що українські військові «гнатимуть їх до кордону, якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати».