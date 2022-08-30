ЗСУ «закріпили непрацездатний статус» трьох мостів на Херсонщині – ОК «Південь»

Українські війська завдали ударів по трьох мостах на окупованій Херсонщині, повідомляє оперативне командування «Південь» у зведенні на 14 годину 30 серпня.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу», – йдеться в зведенні.

Також командування повідомляє, що українські бомбардувальники вночі завдали два удари по районах зосередження російських військ в районі Киселівки і Костирки. Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.

Крім того, російські війська обстріляли Нікопольський район з «Градів» та важкої артилерії, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру та підприємства. Одна людина отримала поранення.

«Підсумкові втрати ворога за ніч склали 159 виведених з ладу рашистів та 60 одиниць ворожої техніки, зокрема, п’ять танків Т-72, три гаубиці «Мста-Б», пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція, 120-міліметровий мобільний міномет, п’ять протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки», – заявляє штаб.

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Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

За даними військових, у Чорному морі залишаються російські кораблі з 24 високоточними ракетами «Калібр».

У липні та серпні ЗСУ завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар’ївському і Каховському, влада пояснила, що це «значно ослабило» логістику окупантів.