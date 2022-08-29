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ЗСУ відрізали армію РФ на окупованій Херсонщині від військового сполучення з Кримом – ОУВ «Каховка»

У липні та серпні ЗСУ завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар’ївському і Каховському, влада пояснила, що це «значно ослабило» логістику окупантів

На Херсонщині Збройні сили України відрізали окупаційну армію РФ від військового сполучення з Кримом. Про це повідомляє оперативне угруповання військ «Каховка».

«Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території», – наголошують українські військові.

У липні та серпні ЗСУ завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар’ївському і Каховському, влада пояснила, що це «значно ослабило» логістику окупантів.

27 серпня «Схеми» показали супутникові знімки Planet Labs, на яких видно процес будівництва окупантами понтонної переправи поблизу пошкодженого Антонівського моста для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону.

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