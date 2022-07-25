ЗСУ завдали ударів по трьох мостах на Херсонщині, це «значно ослабило» логістику окупантів – ОВА

ЗСУ завдали ударів по трьох мостах на Херсонщині, це «значно ослабило» логістику окупантів, заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.



«Останнім часом ЗСУ завдали удари по трьох мостах – Антонівський, Дар'ївський і Каховський. Це значно ослабило їхні логістичні рухи. У них є спроби ремонту цих мостів, зводити понтонні переправи. Але наші вояки як працюють ефективно, так і будуть. Я думаю, що це їм не допоможе. Це сигнал для російських окупантів – пора тікати з Херсонщини», – сказав він під час брифінгу.



За його словами, через пошкодження рух важкої техніки по цих мостах дуже ускладнений.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що, попри заяви російських окупантів, Україна звільняє свої території на півдні. За його словами, ЗСУ крок за кроком просуваються по Херсонській області.

Читайте також: ЗСУ влучили у міст через Інгулець на Херсонщині – радник голови ОВА

Російські війська контролюють майже всю територію Херсонської області з обласним центром та близько 60 відсотків території Запорізької області. При цьому місто Запоріжжя залишається під контролем України. Українська влада наголошує, що тимчасово окуповані території будуть обов'язково звільнені.