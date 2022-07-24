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Командування «Південь» показало знищену російську батарею ЗРК С-300 (відео)

Російські комплекси С-300. Фото ілюстративне

В оперативному командуванні «Південь» опублікували відео знищеної російської батареї ЗРК С-300 на окупованій Херсонщині.

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського», – нагадали в командуванні.

Перевірити достовірність опублікованого відео наразі неможливо.

Раніше сьогодні в ОК «Південь» повідомили, що у відповідь на обстріл Миколаєва українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300 біля Зеленотропинського на Херсонщині.

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