У відповідь на обстріл Миколаєва ЗСУ знищили російську батарею ЗРК С-300 – ОК «Південь»

Українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300 біля Зеленотропинського, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Серед ночі вкотре атакований Миколаїв. Ракетний удар 7 модифікованими ракетами з зенітно-ракетної системи С-300. Уражено об’єкти промислової та портової інфраструктури… У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського», – йдеться у повідомленні.



У командуванні додають, що під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що «суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ».

Раніше в оперативному командуванні «Південь» вказували, що для обстрілів Миколаєва російські війська використовують нетипову зброю – зенітно-ракетні системи С300, споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову максимально руйнівну дію. Саме тому кілька мікрорайонів Миколаєва мають великі руйнування.

Також британська розвідка повідомила, що Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони при наземних атаках через критичну нестачу спеціальних ракет для ударів по наземних цілях.

Останнім часом щоночі російські війська обстрілюють Миколаїв, переважно вони використовують С-300.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.