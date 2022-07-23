Через обстріл Миколаєва отримала поранення 16-річна дитина – голова облради

Російські війська обстріляли ракетами спальний район Миколаєва, повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва 23 липня.

«16-річна дитина… Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок… Під завалами люди!» – написала вона в своєму Телеграмі.

За її даними, російські війська поцілили по людному району. На місце вже виїхали медики та рятувальні служби.

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Вранці 23 липня російські військові обстріляли Миколаїв шістьма ракетами С-300, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Попередньо, за його даними, жертв і постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.