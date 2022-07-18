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Війська РФ обстріляли касетними снарядами район у Миколаєві, дві людини поранені – мер

За словами Олександра Сєнкевича, після обстрілу на місці працювали сапери і правоохоронці

Російські військові 18 липня обстріляли касетними снарядами Корабельний район Миколаєва, внаслідок чого поранені двоє людей, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

«Близько 17:15 російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район у Миколаєві. В основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Станом на 22:00 відомо про двох поранених – жінку і чоловіка. Їх забрала «швидка», – написав Сєнкевич у телеграмі.

За його словами, після обстрілу на місці працювали сапери і правоохоронці. «Завтра пошкоджені будівлі обійдуть працівники адміністрації, які заактують усі збитки. Комунальники наведуть лад на місцях обстрілів», – додав мер.

Миколаїв російські війська обстрілюють з різних видів озброєнь практично щоденно.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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