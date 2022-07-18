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Дев’ять військових РФ поранені внаслідок «події» на Запорізькій АЕС – мер Енергодара

Є також загиблі, але їхнє число – невідоме

Дев’ять російських військових поранені внаслідок інциденту на території окупованої Запорізької АЕС, є також загиблі, але їхнє число – невідоме, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

«Сьогодні Енергодар сколихнула новина про те, що на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбулася подія, внаслідок якої рашистів трохи поменшало фізично… Що відомо точно. В другій половині дня в міську лікарню терміново доставлені 9 військових країни-терориста з пораненнями різного ступеня важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один із них у важкому стані – в реанімації. Також є і загиблі, але назвати їх точну кількість наразі ми не можемо», – написав Орлов у телеграмі 18 липня.

Щодо того, про яку саме «подію» йдеться, Орлов зауважив, що про це «пізніше скажуть компетентні служби».

«Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили. Окупанти ж продовжують шукати ворогів. І, можливо, починають усвідомлювати, що цинічні обстріли сусідніх населених пунктів, які ведуться ними з території атомної станції, не минуться для них безслідно», – додав він.

Атомна станція в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень..

21 червня мер Енергодару повідомив, що окупанти кидають «на підвал» працівників Запорізької АЕС.

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