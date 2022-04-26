Євросоюз закликає Росію вивести війська із Запорізької атомної електростанції

Європейський Союз закликає Росію вивести війська із Запорізької атомної електростанції – про це йдеться в спільній заяві Високого представника ЄС із зовнішніх справ Жозепа Борреля та єврокомісарки з енергетичних питань Кадрі Сімсон. Її оприлюднило Представництво ЄС в Україні 26 квітня.

Заява була присвячена 36-й річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Пресслужба дипломатичного представництва нагадала, що катастрофа призвела до людських жертв, шкоди здоров’ю людей та довкіллю. Також близько 350 тисяч жителів регіону мусили залишити свої домівки.

«Сьогодні незаконна та невиправдана агресія Росії в Україні знову ставить під загрозу ядерну безпеку на нашому континенті. Росія захопила та окупувала українські ядерні об’єкти, безвідповідально нанісши їм шкоду. Незаконна окупація та перебої, що виникають в звичному порядку роботи цих об’єктів, наприклад, недопущення ротації персоналу, підривають безпечну та надійну роботу атомних електростанцій в Україні та значно підвищують ризик аварій», – йдеться в повідомленні.

Керівництво Євросоюзу висловлює «велике занепокоєння» через ризики, пов’язані з ядерною небезпекою, які спричинили дії Росії на Чорнобильській атомній електростанції, яку її війська зрештою залишили.

Читайте також: Три крилаті ракети РФ зафіксували над Південноукраїнською АЕС – «Енергоатом»

«Ми закликаємо Москву повернути контроль над окупованою Запорізькою атомною електростанцією українській владі та утриматися від будь-яких подальших дій щодо ядерних установок. Ми підтверджуємо нашу відданість найвищим стандартам ядерної безпеки та гарантій у всьому світі, а також вітаємо та повністю підтримуємо зусилля МАГАТЕ з надання допомоги на запит українського уряду», – заявили у ЄС.

Блок також закликав міжнародне товариство почати роботу над вдосконаленням інструментів для захисту ядерних об’єктів під час війни і, за потреби, створенням нових.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.