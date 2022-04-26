Обсяги шкоди від військ РФ на майданчику ЧАЕС мають бути належно визначені – МЗС

Обсяги завданої російськими військами шкоди на майданчику Чорнобильської АЕС мають бути належним чином визначені, а винні – притягнуті до відповідальності, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 36-их роковин Чорнобильської катастрофи.

«Захоплення Чорнобильської атомної електростанції та окупація найбільшої в Європі Запорізької АЕС вкотре поставили світ перед небезпекою ядерної катастрофи.Ця небезпека все ще лишається реальною через невпорядковані ракетні обстріли та бомбардування, до яких вдається країна-агресор на території України. Обсяги завданої російськими військами шкоди на майданчику Чорнобильської АЕС мають бути належним чином визначені, а винні – притягнуті до відповідальності. Переконані, що спільно з нашими надійними друзями та партнерами ми зможемо оцінити всі наслідки деструктивних дій російських військових на об’єкті та визначитись щодо подальших кроків з їх усунення», – йдеться в заяві.

У МЗС заявили, що з вторгненням РФ і подальшим захопленням території зони відчуження та промислового майданчика Чорнобильської АЕС, «міжнародна спільнота мала змогу чітко побачити, хто працює над підвищенням рівня ядерної безпеки Європи та світу, а хто безвідповідально нівелює всі ці зусилля».

«Україна готова, незважаючи ні на що, до досягнення подальшого спільного з міжнародними партнерами успіху в питанні подолання наслідків катастрофи Чорнобиля та недопущення нових ядерних катастроф», – наголосили в МЗС.

Чорнобильська атомна електростанція понад місяць була під російською окупацією. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.