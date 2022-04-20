У МАГАТЕ повідомили про відновлення прямого зв’язку регулятора з ЧАЕС

Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії про відновлення прямого зв’язку між Державною інспекцією ядерного регулювання України і Чорнобильською атомною електростанцією після його втрати в результаті тимчасової окупації станції російськими військами, йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

«Це дуже хороша новина, що регулятор тепер може безпосередньо зв’язуватися зі станцією, коли це необхідно», – заявив генеральний директор агентства Рафаель Ґроссі.

За повідомленням, Ґроссі планує наприкінці цього місяця очолити місію експертів МАГАТЕ на Чорнобильський майданчик. Точну дату в агентстві не навели.

Чорнобильська атомна електростанція понад місяць була під російською окупацією. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.