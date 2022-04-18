Висунуто підозру генерал-майорові Росгвардії, який керував операцією із захоплення ЧАЕС – ОГП

Офіс Генерального прокурора України заявив про заочне повідомлення про підозру начальнику Центру спеціального призначення (ЦСП) сил оперативного реагування та авіації Федеральної служби військ Національної гвардії РФ у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни. Як йдеться у повідомленні ОГП, йдеться про керівництво операцією із захоплення Чорнобильської атомної електростанції.

«За даними слідства, генерал-майор РФ безпосередньо керував операцією із захоплення Державного спеціального підприємства «Чорнобильська АЕС». Після окупації станції підозрюваний взяв під повний особистий контроль роботу ЧАЕС. Він змусив працівників виконувати свої службові обов’язки цілодобово, без перерв і можливості вільно пересуватися територією. Також був обмежений доступ до отримання медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора також зазначають, що підозрюваний віддавав накази військовослужбовцям РФ облаштовувати вогневі позиції на території станції та за її межами, зокрема, у місцях із підвищеною небезпекою, якими не можна пересуватися.

У відомстві не називають імені російського генерал-майора. Втім, із відкритих джерел відомо, що ЦСП Нацгвардії РФ з 2019 року очолює Владислав Суханов.

Досудове розслідування триває.

Чорнобильська атомна електростанція понад місяць була під російською окупацією. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.