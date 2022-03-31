Сторонніх осіб на майданчику Чорнобилької АЕС немає – Держагенство з управління зоною відчуження

У Державному агенстві з управління зоною відчуження повідомили, що станом на вечір 31 березня сторонні особи на майданчику Чорнобильської АЕС не перебувають. Про це йдеться у повідомленні відомства в фейсбуці.

Перед цим Агенство повідомляло про початок виходу з території ЧАЕС російських військ.

«Відповідні «офіційні» документи були підписані працівниками станції під примусом до фактичного завершення процесу. Під час виходу військ відбувається розграбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей. Подальші дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських фахівців на наявність вибухових пристроїв», – повідомляли у відомстві.

Крім того, в компанії «Енергоатом» раніше підтвердили, що російські рушили з території ЧАЕС двома колонами в бік кордону з Білоруссю.

«Не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти», – повідомило державне підприємство.

Водночас Генеральний штаб Збройних сил 30 березня повідомляв, що Росія продовжує накопичувати свої війська в районі Чорнобильської АЕС, об’єкту «Укриття» і в зоні відчуження загалом.

Мер Славутича Юрій Фомічов повідомив 28 березня, що російські війська залишили раніше зайняте ними місто. У Славутичі живе персонал із виведення з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.