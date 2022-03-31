За даними «Енергоатому», російські війська планують залишити ЧАЕС і Славутич

Російські війська збираються залишити Чорнобильську атомну електростанцію та її місто-супутник Славутич – про це заявило керівництво «Енергоатому».

«Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції», – заявила пресслужба державної компанії.

За її даними, на станції «ще залишається невелика кількість рашистів».

Водночас «Енергатом» також підтверджує, що російські військові будували фортифікаційні споруди в «рудому» лісі в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

«Не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти», – повідомляє державне підприємство.

Крім того, воно повідомляє про формування руху в бік Білорусі колони російських військових, які тримали в облозі Славутич.

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Водночас Генеральний штаб Збройних сил 30 березня повідомляв, що Росія продовжує накопичувати свої війська в районі Чорнобильської АЕС, об’єкту «Укриття» і в зоні відчуження загалом.

Мер Славутича Юрій Фомічов повідомив 28 березня, що російські війська залишили раніше зайняте ними місто. У Славутичі живе персонал із виведення з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.